Terceirizados de UPA denunciam que já estão há três meses sem salários

Prejudicado Sem dinheiro, alguns enfermeiros e técnicos de enfermagem estão faltando ao trabalho. Foto: Eraldo Lopes/Arquivo

Manaus - Cerca de 300 funcionários terceirizados da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Campos Sales estão com salários atrasados há três meses, conforme levantamento do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviço de Saúde do Estado do Amazonas (Sindipriv).

Os enfermeiros e técnicos de enfermagem foram admitidos pela Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda. e EPP, especializada em plantão hospitalar. A empresa foi contratada pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), para substituir a Salvare Serviços Médicos Ltda, envolvida em contratos fraudulentos que deu origem à operação Maus Caminhos da Polícia Federal, em setembro de 2016, para combater desvio de verbas da saúde pública no Amazonas, montante que ultrapassou R$ 112 milhões.

Alguns funcionários conversaram com a reportagem, mas pediram para não ter os nomes divulgados por medo de serem demitidos da empresa. Uma das enfermeiras da UPA Campos Sales afirmou que depende do salário, que está atrasado, para sustentar os dois filhos. “Eu preciso do trabalho para sobreviver”, disse a enfermeira.

Outra enfermeira que também atua na UPA Campos Sales afirmou que alguns funcionários foram despejados da casas onde moravam por falta de pagamento de aluguel. “Eles têm água cortada e as contas vão se acumulando”, acrescentou a enfermeira.

A diretora do Sindipriv, Graciete Mouzinho, 50, que também é enfermeira, informou que os cerca de 300 funcionários da UPA Campos Sales não recebem nenhuma previsão da empresa Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda. e EPP em relação ao pagamento dos três salários atrasados.

De acordo com a diretora do Sindipriv, alguns enfermeiros e técnicos de enfermagem estão faltando ao trabalho, porque não têm dinheiro sequer para ir à UPA. Com as ausências, segundo Graciete, os funcionários que permanecem indo trabalhar estão atendendo o dobro de pacientes.

No Portal da Transparência do Amazonas, a Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda. e EPP aparece em cinco contratos pendentes de pagamento do governo estadual. Somados, os valores dos contratos chegam a R$ 1.310.900,00.

A REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO (RDC) entrou em contato com um representante da Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda. e EPP, por meio do 99265-XXXX. Ele informou que estava em reunião e não atendeu mais as ligação telefônica da reportagem.

A RDC também solicitou posicionamento da Susam sobre o atraso de pagamento e a falta de repasse para a Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda. e EPP, mas a secretária não respondeu a solicitação da reportagem até a publicação desta matéria.