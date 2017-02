TJAM cria núcleo para decisões relacionadas à saúde

A criação dessas duas instâncias está em consonância com proposta apresentada pela presidente do STF e do CNJ. Foto: Sandro Pereira/Arquivo

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou que criará um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e um Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para dar suporte a decisões judiciais na área da Saúde. As providências para a implementação das duas iniciativas e o esboço de suas futuras ações foram discutidos por representantes do TJAM e das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde (Semsa e Susam).

A criação dessas duas instâncias, ressalta o presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, está em consonância com proposta apresentada recentemente pela presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia.

Com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos específico para o atendimento a demandas da área de Saúde, a intenção do TJAM é reduzir a judicialização de processos a partir da orientação às pessoas interessadas. Já com o Núcleo de Assessoramento (NAT) o objetivo é fornecer suporte técnico para os magistrados, nas suas decisões e julgamentos, em processos relacionados a assuntos do segmento da Saúde. Os dois projetos, pela natureza similar, devem atuar conjuntamente.

Em outra frente de trabalho, o Tribunal pretende também implantar um Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc), para atendimento específico de demandas relacionadas ao setor de saúde.