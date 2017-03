TJAM exige auditoria para buscar o total de presos no AM

Presidente do TJAM determinou que todas as Varas Criminais do Estado realizem uma auditoria para regularizar os dados quanto ao número efetivo de presos no Amazonas

Carcerária De acordo com a Seap, atualmente existem 9.183 presidiários no Amazonas. Foto: Raphael Alves/Arquivo TJAM

Manaus - O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli, determinou que todas as Varas Criminais do Estado realizem uma auditoria para regularizar os dados quanto ao número efetivo de presos existentes no Amazonas. A ordem foi publicada na edição dessa segunda-feira (27) do Diário Oficial da Justiça.

Segundo a publicação, foram observadas divergências quanto ao número de presos nos cadastros dos sistemas do Poder Judiciário. Foi estabelecido um prazo de 20 dias para que os juízes do interior e da capital encaminhem um relatório para regularizar esses dados.

A assessoria do TJAM informou que foram identificadas algumas inconsistências no número de presos cadastrados nos dois sistemas de informação utilizados pela Corte Estadual, no interior e na capital, por esse motivo o presidente do TJAM determinou a realização da auditoria por todas as Varas Criminais. Ainda de acordo com a assessoria, não há possibilidade de quantificar essas divergências neste momento, pois seria leviano divulgar números sem as devidas explicações.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os dados controlados pela secretaria sobre o efetivo de presos não estão apresentando divergências. Segundo a Seap, o número atual de internos do Amazonas é de 9.183. O tenente-coronel Cleitman Coelho, gestor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), disse que não recebeu nenhum comunicado oficial sobre o assunto.

“Eu não vejo divergência, mas pelo fluxo da cadeia todo dia muda o número efetivo de presos. Hoje não é igual a ontem e nem ontem vai ser igual a amanhã, porque há sempre entrada e saída de presos, os números têm que ser atualizados diariamente” disse.

Recontagem

A Seap realizou uma sessão de contagem de presos em todas as unidades prisionais de Manaus após o massacre de 64 presos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, no começo deste ano. Somente no Compaj foram registradas 56 mortes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), essa foi a maior rebelião da história do sistema prisional do Estado, marcada por muita violência, inclusive com decapitações e corpos carbonizados. Foram registrados também um total de 225 detentos foragidos.