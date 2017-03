Justiça mantém indenização a trabalhadora que sofreu queimaduras em serviço

Decisão unânime foi da Primeira Turma do TRT da 11ª Região - AM/RR. Foto: Divulgação

Manaus - Por unanimidade de votos, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - AM/RR (TRT11) manteve a condenação da empresa Alfatec Indústria e Comércio Ltda para pagamento de indenização por danos morais e estéticos a uma ex-funcionária, que sofreu queimaduras em decorrência de um acidente de trabalho, fixando em R$ 30 mil.

A vítima entrou com reclamação trabalhista em janeiro de 2016 contra a empresa, que produz artefatos plásticos para uso industrial, solicitando indenização no total de R$ 95,5 mil por danos morais, materiais e estéticos em virtude de acidente de trabalho.

De acordo com a petição inicial, ela foi admitida em maio de 2007 para exercer a função de auxiliar de produção e demitida sem justa causa em fevereiro de 2014, quase cinco anos após o acidente na empresa.

Segundo a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), no dia 20 de outubro de 2009, a ex-funcionária sofreu queimaduras nos braços, tórax superior e mãos, enquanto abastecia a máquina de reciclagem de fluxo, na qual ocorreu um curto circuito seguido de explosão.

Ela foi encaminhada ao Pronto Socorro 28 de Agosto, e submetida a cirurgia plástica, onde ficou internada por 14 dias. Em decorrência do acidente, conforme provas documentais, a vítima ficou afastada pela Previdência Social em pelo auxílio-doença acidentário no período de novembro de 2009 a abril de 2010, retornou à empresa após alta previdenciária e passou a trabalhar no setor de embalagens, onde ficou até a data da dispensa.