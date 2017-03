TJAM recebe 40 mil ações por danos morais em cinco anos

A média dos últimos cinco anos é de 7.853 casos por ano. Foto: Divulgação/ TJAM

Manaus – O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM) recebeu, nos últimos cinco anos, quase 40 mil ações judiciais por danos morais, em Manaus. Este ano, até a primeira quinzena de março, 2.316 pessoas já tinham ingressado na Justiça requerendo dano moral. Cerca de 20 processos desta causa, por dia, em média, passaram pelo órgão na capital, no ano passado.

A média dos últimos cinco anos é de 7.853 casos por ano. Em 2013, ano de mais ações por danos morais, foram 10.368 casos. No ano seguinte, 2014, foram 6.181 ações, menor número de ações dos últimos cinco anos.

Segundo o advogado Marco Salum, este tipo de ação busca a reparação de algum dano sofrido. “Todo o caso que houve um abalo, um desrespeito, uma exposição da imagem da pessoa, um desconto de algo que a pessoa jamais contratou, já serve como base para acionar os direitos de danos morais”, disse.

O advogado, que também preside a Comissão do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), acredita que a quantidade de processos ainda é pequena, para a quantidade de desrespeito aos direitos, principalmente em relação aos serviços de telefonia celular, água e energia que estão lideram o ranking de reclamações na comissão, no Estado.

“Acho que é pouco ainda, se nós virmos a quantidade de pessoas que sofrem com isso e as que realmente buscam os seus direitos, ainda é pouco. Pessoas que tiveram que entrar na Justiça porque tiveram o nome inscritos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, que tiveram que pagar por serviços que não contrataram, mas que por causa do tamanho da burocracia desistiram de uma ação na Justiça”, explicou.

Não conceder o direito à um dano moral, quando comprovado, na avaliação de Salum, incentiva que as empresas continuem cometer irregularidades.

“O judiciário, com todo o respeito, tem, inclusive, a liberdade e a prerrogativa de usar a o melhor atendimento deles. Mas quando dão improcedentes os pedidos com a desculpa de não alimentar uma suposta indústria do dano moral, estimulam a empresa a manter o mal serviço. Quando a ação deveria servir de forma pedagógica”, afirmou o advogado.



Causa trabalhista

Os danos morais podem ser utilizados, segundo o advogado, em todas as áreas do direito, podendo ser requerida, inclusive, por terceiros. Ele lembra que no início do mês, a 7ª Vara do Trabalho de Manaus condenou uma construtora a pagar R$ 300 mil à família de um operário morto em um acidente de trabalho ocorrido em abril de 2016. O trabalhador era servente de obras e tinha 25 anos.

No momento do acidente estava trabalhando em um serviço de drenagem em um condomínio, quando um barranco desabou, ocasionando a morte do trabalhador por asfixia mecânica.