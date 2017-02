Traficante 'Olho de Boneca' é preso com pistola e colete balístico em Manaus

Fábio Queiroz Ferreira, 37, o ‘Olho de Boneca’ ou ‘Fabão’ foi preso novamente pela Polícia Militar. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - O ex-presidiário Fábio Queiroz Ferreira, 37, o ‘Olho de Boneca’ ou ‘Fabão’ foi preso novamente pela Polícia Militar (PM) após uma denúncia, na noite do último sábado (4), em uma casa na Rua 6, no conjunto Duque de Caxias, bairro Flores, zona centro-sul, com pistola, munições, balaclava e colete balístico, de acordo com o capitão da PM Renan Carvalho, do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Investigadores da Polícia Civil afirmaram que ‘Olho de Boneca’ é um dos chefes do tráfico de drogas na zona norte e oeste da capital e está jurado de morte por uma facção criminosa do Amazonas.



Conforme Carvalho, policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) receberam uma denúncia anônima que Fábio estava escondido em uma casa. “Ao chegar ao local, o indivíduo denunciado foi identificado, o qual empreendeu fuga, mas sem sucesso e foi preso”, disse o capitão da PM.

Ao fazer uma revista na casa, os policiais encontraram uma pistola de calibre 380 milímetros, duas munições, balaclava (usada em assaltos) e colete balístico.

Fábio foi levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.

Prisões

Em 2013, Fábio Queiroz e Isaque Souza de Oliveira, 23, foram presos por policiais civis do 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) em um carro na Avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, zona sul, com sete quilos de drogas, entre cocaína, maconha e oxi. Em 2014, ‘Olho de Boneca’ foi preso por policiais da Seccional Norte, na Rua Jardim Botânico, bairro São Jorge, zona oeste, através de um mandado de prisão da 1ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Drogas (1ª VECUTE).

Em 2015, Fabão foi capturado por policiais militares da Rocam com 1/2 quilo de cocaína, duas pistolas, 380 milímetros e PT40, e mais de R$ 4,7 mil. Em janeiro de 2017, Fábio foi detido pela Rocam e os policiais encontraram mensagens em redes sociais, que ele estava sendo ameaçado de morte por integrantes de uma facção criminosa.