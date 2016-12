Traficantes matam de graça irmão de 'cliente' e deixam outro ferido à tiros

Segundo os relatos, os jovens estavam na frente de casa, comendo mangas, quando a dupla chegou andando e efetuou os disparos. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O jovem Ronald Pereira de Paula, 16, foi assassinado com quatro tiros na cabeça e o irmão dele, Ronaldo Pereira de Paula, 22, foi ferido com três tiros, na madrugada desta sexta-feira (30), na frente da casa deles, na Rua Miratinga, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. A família acredita que o crime ocorreu porque traficantes da região queriam assassinar o irmão deles, Renato Pereira de Paula, 20, que é usuário de drogas.

Conforme informações de investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), dois homens, conhecidos como 'Magnata' e 'Big' são os principais suspeitos deste assassinato e tentativa de homicídio.

De acordo com o irmão das vítimas, o auxiliar de serviços gerais Roberto Pereira de Paula, 25, os jovens estavam na frente de casa, comendo mangas, quando a dupla chegou andando e efetuou os disparos. "Os dois que foram atingidos a tiros não tem nada a ver com essa história. Fizeram isso por maldade. Eles vieram atrás do Renato que é usuário de drogas. Os outros dois não são envolvidos com entorpecentes", afirmou.

Consta no registro de mortes do Instituto Médico Legal (IML), que Ronald morreu na hora. Ronaldo está internado em estado grave no Hospital e Pronto Socorro João Lucio, na zona leste.

O crime é investigado pela DEHS, que busca pistas de Big e Magnata