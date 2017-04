Trânsito fica parado após avenida ser bloqueada por manifestantes, no São Jorge

A avenida ficou fechada no sentido Centro, das 16h30 até 18h. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - Cerca de duzentas pessoas, que afirmam ser moradores da comunidade Arthur Bernardes, voltaram a fechar a avenida São Jorge, no bairro São Jorge, zona oeste, em protesto, na tarde desta quarta-feira (5). Os manifestantes interditaram a pista e atearam fogo em pedaços de madeira e pneus, conforme informações do tenente Laio Fontes, da Ronda Ostensiva Candido Mariano (Rocam).

Porém, um dos membros da Associação de Moradores da comunidade Arthur Bernades, Erinaldo Arruda, denunciou que as pessoas que fizeram a manifestação, nesta quarta-feira, não são moradores da comunidade. Os manifestantes afirmaram que são moradores atingidos pelo incêndio ocorrido em novembro de 2012, no local. Eles cobram o pagamento do auxílio aluguel que, de acordo com eles, está atrasado desde janeiro deste ano.

A avenida ficou fechada no sentido Centro, das 16h30 até 18h. O Instituto de Municipal de Engenharia e Fiscalização do Transito de Manaus (Manaustrans) registou um grande engarrafamento no local devido ao protesto.

Um dos manifestantes foi o vendedor Lucivaldo Lopes, 47, que disse estar morando na casa de familiares. "Eu não tive mais como manter o aluguel. Sem moradia é difícil para um trabalhador manter a família", contou. Outro homem que se identificou como morador da comunidade foi Maik Santos Andrade, 21, que relatou que está morando na rua desde janeiro deste ano. "O que queremos mesmo é uma moradia digna, não tivemos culpa da nossa casa ter sido incendiada", disse.

Já Erinaldo Arruda explicou que, hoje, ocorreu uma reunião na sede da Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), onde ficou acertado o pagamento das indenizações e do aluguel social.

O presidente da Associação de Moradores da Comunidade Arthur Bernardes, Leonardo Farias dos Santos, afirmou que, após o anúncio da liberação do dinheiro para pagamento dos benefícios e indenizações, os ex-moradores da comunidade saíram do local, que foi tomado por eles na última semana.

Segundo Leonardo, os comunitários perceberam que pessoas passaram a acompanhar o grupo nos acampamentos no terreno, tentando garantir algum benefício sem ter direito. “Queriam se aproveitar da situação, mas se alguém estiver lá ainda não tem nada a ver com a comunidade”, afirmou Leonardo.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Suhab, que informou 218 famílias estão cadastradas, sendo 128 para indenizações e mais 90 para moradia em unidade habitacional. Segundo a Suhab, os pagamentos estão previstos para serem efetuados até o dia 28 de abril.

A avenida São Jorge foi liberada para motoristas por volta das 18h10, após o Corpo de Bombeiros retirar o lixo da via.