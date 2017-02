Três homens são encontrados mortos em mata do Tarumã

A polícia chegou ao local após uma denúncia ao 190. Foto: Carla Albuquerque

Manaus - Três homens, ainda não identificados, foram encontrados mortos, na manhã deste domingo (26). Os corpos foram deixados dentro de uma área de mata a cerca de 10 metros do Ramal das Piçarras, viscinal do Ramal do Tabosa, no Tarumã, zona oeste de Manaus, segundo policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A polícia chegou ao local após uma denúncia ao 190. Os homens foram mortos a tiros, principalmente na cabeça e nas costas. Um deles está vestido com camisa preta de listras e short; o segundo de camisa verde e bermuda azul e o terceiro de calça cinza com listras e camisa preta.