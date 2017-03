Trio é executado a tiros por homens encapuzados, no Morro da Liberdade

Caso aconteceu na noite desta quarta-feira, na rua e beco São Luis, no bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital. Foto: Eraldo Lopes

Matéria atualizada às 22h

Manaus - Três homens foram executados a tiros, na noite desta quarta-feira (1º), na rua e beco São Luis, no bairro Morro da Liberdade, zona sul da capital. De acordo com o major Márcio Leite, coordenador geral de policiamento em Manaus desta quarta-feira, três homens encapuzados chegaram ao local em um carro e usaram armas de grosso calibre, escopetas e pistolas, para executar as vítimas. Um quarto homem saiu baleado e um cachoro vira lata também foi morto durante o crime.

Os mortos foram identificadas como Igor Renato Lima Pires, 26, o vigilante Diego Viana da Silva, 26, e outro homem identificado apenas como “Caio”. O baleado que sobreviveu foi identificado pela polícia apenas como “Francisco”. Ele foi atingido com um tiro no rosto e outro no peito e foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste.

De acordo com o delegado Juan Valério, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o alvo dos criminosos era Igor, apontado como traficante de drogas do bairro Morro da Liberdade. “Estamos investigando se as mortes tem relação com o tiroteiro ocorrido na tarde desta quarta. Mas o que levantamos é que as execuções foi retaliação de traficantes do Santa Luzia, contra traficantes do Morro da Liberdade”, disse.

A DEHS investiga se a morte de Igor tem ligação com o assassinato do ex-presidiário ex-presidiário Edilson Junio Nascimento de Queiroz, conhecido como “Queixão”, 28, executado com, pelo menos, oito tiros, dentro de um táxi, após sair de um pagode no bairro Morro da Liberdade, zona sul de Manaus, na madrugada de domingo (19).

De acordo com o major Marcio Leite, a suspeita é que apenas Igor era os alvos do grupo. O vigilante Diego Viana, teria sido morto no momento que passava pela rua São Luis para cortar caminho. E “Caio”, que seria usuário de drogas, foi morto porque estava perto do local do crime, segundo o major.

Policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Ronda Ostentiva Cândido Mariano (Rocam) e da Força Tática foram ao local. Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) também estavam no local realizando a perícia.

Cerca de 100 moradores se aglomeraram nas proximidades de onde ocorreu o crime, porém ninguém quis comentar o caso.