Trio armado invade escola e rouba estudantes e funcionários em Manaus 

A Semed disse que vai solicitar, junto a Polícia Militar, um reforço na ronda realizada na área. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Três homens armados invadiram, na noite da última terça-feira (21), a Escola Municipal Abílio Nery, na Avenida Torquato Tapajós, em Flores. Durante a ação, eles roubaram celulares e dinheiro dos estudantes e funcionários. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP). As informações são da assessoria da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Conforme a Semed, o trio entrou na escola no momento em que alunos do programa Educação de Jovens e Adultos ingressavam na unidade. Os estudantes foram rendidos junto com funcionários. Em seguida, os suspeitos praticaram arrastão na unidade. De acordo com a Polícia Militar, eles fugiram em um veículo de características não informadas.

Ainda segundo a Secretaria, a Polícia Militar e o Centro de Operação de Segurança Escolar (Cose) foram acionados e estiveram no local para prestar assistência.

A Semed informou, ainda, que o gestor da unidade registrou um Boletim de Ocorrência (BO) e as imagens das câmeras de segurança da escola serão repassadas pelo Cose à polícia para auxiliarem na investigação do caso.

A Semed disse que vai solicitar, junto a Polícia Militar, um reforço na ronda realizada na área e a administração do Clube Municipal, onde a escola funciona, também irá reforçar a segurança do local.