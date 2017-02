Trio de assaltantes invade escola estadual e faz alunos reféns em Manaus

Escola fica localizada na Avenida Margarita, bairro Nova Cidade. Foto: Reinaldo Okita

*Com informações do repórter Jucélio Paiva

Manaus - Três assaltantes armados invadiram a Escola Estadual Roberto dos Santos Vieira, localizada na Avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, e fizeram alunos de reféns durante o crime, que ocorreu na manhã desta terça-feira (21).

De acordo com informações dao tenente da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Rômulo Wilhians, o trio pulou o muro da escola e fizeram alunos do 7º e 8º ano de reféns, que no momento da invasão, estavam em aula. O tenente informou que os criminosos levaram celulares, bolsas, mochilas, pertences pessoais das vítimas alunos e professores.

"O muro é baixo e não tem proteção alguma. Isso facilitou a ação dos criminosos", disse o tenente, que não sabia a quantidade roubada pelo trio.

Uma professora do local, que preferiu não se identificar, disse que assaltos na unidade são recorrentes, mas que ainda não havia entrado criminosos com armas de fogo no local.

Ainda segundo o tenente, houve uma reunião com a direção da escola para elaboração de medidas de segurança na unidade. A escola tem câmeras de segurança, porém, o tenente não informou se os criminosos foram flagrados.

O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Seduc

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) informou que os criminosos tiveram acesso à escola pelo muro de trás da unidade de ensino.

"Na ação, que durou menos de um minuto, os indivíduos roubaram celulares dos alunos que estavam próximos ao local", informou a nota, ressaltando que nenhum professor, aluno ou servidor ficou ferido durante o crime.

A Seduc informou, ainda, que a direção da escola realizou a evacuação dos estudantes da escola e a 15ª Cicom foi imediatamente acionada, e que permanecerá, nesta tarde, fazendo rondas nas imediações da escola, a fim de localizar os suspeitos. Como medida preventiva, a escola reduziu os tempos de aula desta tarde.