Trio invade loteria, faz clientes reféns e foge levando R$ 4 mil, no Dom Pedro

Criminosos renderam os clientes, enquanto um terceiro suspeito entrou na lotérica após quebrar o vidro de proteção. Ação foi gravada por câmeras de vigilância do local. Assista:

Manaus - Três homens armados roubaram cerca de R$ 4 mil de uma casa lotérica, no Centro Comercial Le Bom Marchee, no bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus, além de celulares e dinheiro de clientes. Toda a ação dos criminosos foi gravada por câmeras de vigilância do local. O caso é acompanhado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

Nas imagens, registradas no último dia 7, um dos suspeitos aparece na fila como se fosse cliente. Quando chega ao balcão de atendimento, outros dois suspeitos entram no local. Dois dos criminosos rendem os clientes, enquanto o terceiro suspeito, com um martelo, tenta quebrar o vidro de proteção da lotérica.

Depois de cerca de três minutos, o criminoso consegue quebrar o vidro e entrar na loteria por meio do buraco. Em seguida, ele abre a porta para o outro suspeito e o trio foge levando, segundo a Derfd, R$ 4 mil.

De acordo com a equipe de investigação da DERFD, o caso já está sendo acompanhado e as imagens já estão sendo analisadas.

Assista: