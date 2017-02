Trio é preso com 40 kg de maconha no aeroporto de Manaus

Após serem presos, eles confessaram que a droga seria levada para o Rio de Janeiro. Foto: Divulgação

Manaus - Duas mulheres e um homem foram presos pela Polícia Federal (PF), com 40 quilos de maconha tipo skunk, na madrugada desta terça-feira (21), no Aerporto Internacional Eduardo Gomes, na zona oeste de Manaus.

Esta foi a quarta apreensão de drogas em uma semana pela PF, de acordo com o delegado Caio Avanço, da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE) da DF.

Em quatro dias, em conjunto com as polícias Civil (PC) e Militar (PM) apreenderam 86 quilos de drogas entre maconha tipo skunk e cocaína e prendeu cinco pessoas que tentavam embarcar com os entorpecentes para outros estados do país.

Confome o delegado Caio Avanço, as duas mulheres e o homem, com idades de 39, 29 e 21, foram presos na sala de embarque do aeroporto. Após serem presos, eles confessaram que a droga seria levada para o Rio de Janeiro.

Segundo o delegado da DRE, o trio foi abordado durante uma fiscalização da agentes da DRE no aeporto.

Apreensões

De acordo com o delegado, com os 20 quilos de maconha tipo skunk apreendas nesta terça-feira, se totalizam cem quilos de entorpecentes apreendidos no período de uma semana no aerporto Eduardo Gomes.

As duas mulheres e o homem foram levados para a sede da Superintendência da PF, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.