Trio é preso após fazer família refém em assalto na comunidade Grande Vitória

Na tarde desta quarta-feira, os assaltantes serão encaminhados a audiência de custódia, no Fórum Enoch Reis, no Aleixo. Foto: Divulgação

Manaus – Três pessoas, dois homens e uma mulher, foram presos pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta quarta-feira (8), ao fazer uma família refém durante um assalto a uma casa, na Rua Campinas, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus. As informações são do delegado Cristiano Castilho, do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Conforme Castilho, a técnica de enfermagem Brena Caroline Farias Araújo, 25, o estudante João Victor dos Anjos, 20, e Kassio Rafael Santos Moraes, 22, renderam a família de um feirante, de 43 anos, que não teve o nome divulgado, que estava saindo para trabalhar, por volta das 2h50 de hoje.

"Os policiais militares receberam uma denúncia, de vizinhos da vítima, que estava ocorrendo um assalto em uma residência. Ao chegar no local, encontraram o Kassio na garagem com um revólver em uma das vítimas. Ele se rendeu e quando os policiais entraram negociaram com Brena e João Victor que estavam com um revólver na cabeça do filho do feirante, um adolescente, de 14 anos como refém", disse.

Conforme o delegado, após as negociações, o trio se entregou e foi levado para o 14°DIP, onde foram autuados por roubo. Às 14h desta quarta-feira, os assaltantes serão encaminhados a audiência de custódia, no Fórum Enoch Reis, no bairro Aleixo, zona centro-sul.

Com eles, a polícia apreendeu dois revólveres de calibre 38 e 32, além de relógios, pulseiras, cordões, celulares e dinheiro que foram roubados das vítimas.