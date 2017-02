Trio é preso com arma de fogo e munições no Santo Antônio

Os suspeitos foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia Foto: Divulgação

Manaus – Leandro Jerônimo Cidade, 32, Robson Augusto Barreto, 21, e Wellington Elias Ribeiro, 27, foram presos por porte ilegal de arma na tarde de sábado (25), no bairro Santo Antônio, na zona oeste da capital. Segundo o 2º Batalhão de Choque da Ronda Ostensiva Candido Mariano (Rocam), em um patrulhamento pelo bairro Santo Antônio, um motorista de caminhão informou que sofreu ameaças de um grupo de criminosos a bordo de um veículo, modelo Montana, de cor preta.

Com as características do veículo, segundo o capitão da Rocam, Renan Carvalho, os policiais conseguiram localizar os suspeitos na Rua Comendador JG de Araújo, também no bairro de Santo Antônio. Conforme o capitão, após a revista no veículo foi encontrada uma arma de fogo, modelo Taurus, calibre 380, com 13 munições.

Os presos foram encaminhados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).