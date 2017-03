Trio é preso com arma, munição e drogas no bairro Parque Dez

Polícia apreendeu drogas, arma e munições com o trio. Foto: Divulgação/PC

Manaus - Um trio foi preso em flagrante, na tarde desta segunda-feira (20), por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Parque Dez, zona centro-sul da capital. Joyce Estefany Sales Puma, 23, Luan Christophe Lopes Reis, 29, e Wesley Flávio Santos da Silva, 23, foram presos após denúncias informando que o trio estaria vendendo entorpecentes na região.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com os infratores foram apreendidos duas porções grandes de maconha, um pedra de oxi, 70 porções pequenas de maconha do tipo skunk, três garrafas transparentes contendo líquido aparentemente entorpecente, uma espingarda, três cartuchos calibre 36, sendo dois deflagrados, uma balança de precisão, quatro caixas de 100 gramas de bicarbonato de sódio, além de material para embalo da droga e R$ 58 em espécie.

O delegado informou que o trio foi interceptado na casa de Luan, localizada na Rua Visconde de Canindé, bairro Parque Dez de Novembro. De acordo com o delegado, a equipe de investigação chegou até os infratores após o recebimento de delações feitas ao número do 23º DIP: (92) 99962-2428, e também ao 181, o disque-denúncia da Secretária de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Joyce, Luan e Wesley foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ao final dos procedimentos cabíveis na unidade policial o trio será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, situado no bairro São Francisco, zona sul da capital.