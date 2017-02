Trio é preso com drogas, arma, munição e foguetes no Novo Israel

Nesta quinta-feira, Mateus Jailson Lima, Gabriel Albuquerque e Ednel Pacheco foram presos serão encaminhados para a audiência de custódia no Fórum Henoch Reis. Foto: Divulgação

Manaus – Três homens foram presos com mais de meio quilo de drogas, na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. Dois dos suspeitos atuavam como ‘fogueteiros’, olheiros que soltam foguetes para avisar traficantes sobre a chegada da polícia. A informação foi confirmada pela equipe de investigação do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Mateus Jailson Lima, 24, Gabriel Monteiro de Albuquerque, 19, e Ednel Bastos Pacheco, 31, foram presos na Rua Santa Marta, no Novo Israel, com 600 gramas de maconha, uma espingarda calibre 12, seis munições intactas, além de nove foguetes.



Material apreendido em uma casa na Rua Santa Marta, no Novo Israel

Foto: Divulgação

De acordo com informações da equipe de investigação do 26º DIP, o trio foi preso após uma perseguição policial, que iniciou na comunidade Rio Piorini, bairro Colônia Terra Nova, também na zona norte, após os policiais flagrarem Mateus fazendo uma entrega de drogas.

Ao perceber a chegada da polícia, Mateus ainda tentou fugir, mas foi alcançado. Com ele os investigadores encontraram apenas uma porção de maconha, mas o suspeito levou os policiais até a casa dele, onde foi encontrado o restante da droga e feita a prisão do dois ‘fogueteiros’.

Mateus, Gabriel e Ednel foram levados para o 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas, porte de arma de fogo e associação criminosa.

Na manhã desta quinta-feira (16), eles serão encaminhados para a audiência de custódia no Fórum Henoch Reis, na zona centro-sul de Manaus.