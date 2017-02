Trio é preso por extorquir e manter mãe e mulher de detento em cárcere privado

O ex-presidiário Pedro Pinheiro de Lucena, 35, o 'Pinheiro', a mulher dele Josilene Silva dos Santos, 36, e o amigo deles Yggor Hudson da Silva, 23, foram autuados por extorsão e porte ilegal de arma. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O ex-presidiário Pedro Pinheiro de Lucena, 35, o 'Pinheiro', a mulher dele Josilene Silva dos Santos, 36, e o amigo deles Yggor Hudson da Silva, 23, foram presos, na última terça-feira (21). De acordo com o delegado da 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP) Rodrigo Sá Barbosa, o trio foi preso por extorquir a mãe e a mulher de um detento da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa que vendeu um carro e não entregou o automóvel a outro preso do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).



Conforme o delegado, a negociação foi realizada entre o detento identificado como 'Cicatriz', que está preso na Cadeia Pública pelo crime de estupro. De acordo com Sá, o presidiário vendeu o carro para outro preso identificado como 'Magrelo', que cumpre pena no Compaj por homicídio, mas não entregou o carro o que deixou o comprador revoltado.

Para se vingar de Cicatriz, o Magrelo, segundo o delegado, contratou Pinheiro, Lene e Yggor para fazer a cobrança. Na tarde da última terça-feira, o trio foi à casa da mãe e da mulher de Cicatriz, na comunidade Parque São Pedro, onde mantiveram as duas em cárcere privado por cerca de três horas, mas acabaram presos, após ação conjunta de policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) com o 20º DIP.

Levados ao Dip, Lene informou aos policiais que também estava envolvida com o tráfico e que havia entorpecentes na casa onde morava. No local a polícia encontrou vários pinos para embalar a droga.

Em outro imóvel do casal, no Conjunto Viver Melhor, foi encontrado um revólver calibre 38 e mais R$ 1,5 mil.

"Em depoimento o Pinheiro fala também é envolvido com o tráfico e que esse dinheiro é oriundo do tráfico de drogas. Ele, por já ter uma lista de vários crimes e por pertencer ao mesmo grupo criminoso de Magrelo, aceitou fazer a cobrança, mas não fala o que iria receber por isso", disse o delegado.

Pinheiro e a mulher Lene foram autuados por extorsão e porte ilegal de arma e Yggor apenas por extorsão. Os dois homens serão levados ao Centro de Detenção Provisória Masculin (CDPM) e Lene ao Feminino ( CDPF).