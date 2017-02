Trio é preso suspeito de assaltar clínica médica no Centro de Manaus

O trio foi apresentado no 1º DIP, onde foram autuados pelo crime de roubo. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Quatro pessoas, entre elas um bebê de sete meses, foram feitas reféns durante um assalto a uma clínica médica e odontológica, na tarde desta quarta-feira (22), na Rua Japurá, no Centro de Manaus. Jessica dos Santos Lima, 23, Rodolfo da Silva Moreira, 19, e Cristiano da Silva Batista, 22, foram presos suspeitos de envolvimento no crime, conforme informações dos políciais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O menino de sete meses é filho da proprietária da clínica, que também é uma das dentistas do local. A atendente, que estava com a criança no colo no momento do assalto, e dois pacientes, que aguardavam atendimento, foram mantidos reféns pelos assantantes. Outros três homens suspeitos de participar do crime conseguiram fugir.

De acordo com a proprietária da clínica, de 31 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, as câmeras de segurança do local registraram toda ação dos criminosos.

Segundo a proprietária, a mulher e um dos suspeitos que fugiu entraram no local se passando por pacientes. “O casal chegou na recepção e a mulher perguntou se eu estava atendendo. Ela não me conhece, mas viu meu nome na placa da clínica. Porém, ela ficou nervosa quando a atendente perguntou se ela tinha hora marcada, foi aí que o rapaz, que parecia ser menor de idade, puxou uma pistola e anunciou o assalto. A mulher saiu da clínica e o homem recolheu os celulares e pertences da recepcionista e dos dois pacientes”, disse.

De acordo com os policiais militares da 24ª Cicom, Jéssica foi presa nas proximidades da loja, quando tentava fugir a pé do local. Rodolfo e Cristiano foram presos na Avenida Getúlio Vargas, também no Centro, após roubarem uma motocicleta Bros vermelha de placa JXU 4781, em um semáforo na Rua Japurá com Comendador Clementino, no Centro. Com a dupla a polícia apreendeu uma espingarda calibre 20.

O trio foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados pelo crime de roubo. Rodolfo e Cristiano ainda vão responder por porte ilgeal de arma de fogo. Nesta quinta-feira (23), eles vão participar da audiência de custódia.