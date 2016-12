Trio é preso suspeito de roubar R$ 900 mil em mercadorias de empresa do Distrito

Daiane, Francenilton e Silvio foram indiciados por roubo, associação criminosa e receptação. Foto: Divulgação/PC

Manaus - Um trio foi preso em flagrante, durante ação integrada da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), suspeitos de envolvimento em roubos a mercadorias, estimadas em R$ 900 mil, de uma transportadora no Distrito Industrial, zona sul. De acordo com delegado da 1º Seccional Sul, Rodrigo Barreto, na noite da última sexta-feira (23), por volta das 23h, seis pessoas, incluindo as três presas durante a operação, invadiram uma empresa responsável pelo transporte de produtos de fábricas do Pólo Industrial de Manaus (PIM), no bairro Distrito Industrial, zona Sul da cidade, e roubou do local, mercadoria avaliada em R$ 500 mil.

Conforme o delegado, já haviam sido expedidos mandados de prisão para os integrantes da quadrilha, em função de outro roubo efetuado anteriormente pelo grupo, no dia 24 de setembro deste ano, à mesma empresa. Na ocasião, o prejuízo foi estimado em R$ 400 mil.

“Por meio de denúncias anônimas, feitas pelos próprios funcionários da empresa, constatamos que Francenilton, atuava como “olheiro” do grupo, pois tinha informações privilegiadas de dentro da empresa e informou ao bando o melhor dia e horário para que o crime fosse cometido”, explicou Barreto.

Mercadorias roubadas de transportadora do Distrito Industrial são estimadas em R$ 900 mil, segundo a PC. Foto: Divulgação/PC

Silvio André Barroso, 40, Daiane de Souza Moura, 21, e Francenilton dos Anjos Marinho, 39, foram detidos em locais diferentes, de acordo com o delegado. Silvio André foi preso com o apoio da equipe da DECCT na manhã do último sábado (24), por volta de 11h, no Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes, zona oeste, no momento em que tentava embarcar em um avião com destino ao estado do Pará.

“Na hora da abordagem Silvio indicou onde Francenilton estaria. A equipe de investigação se deslocou até o local indicado e prendeu o infrator na casa dele, situada na Rua Roraima, bairro São José, zona Leste da cidade. Em ato contínuo, as equipes policiais chegaram até Daiane por volta das 13h, na casa onde ela morava, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Com ela foram recuperadas algumas mercadorias roubadas”, disse o delegado.

Barreto destacou que foram apreendidos, durante as diligências, uma pistola PT 840 da marca Taurus, calibre 40; um colete à prova de balas de uma empresa de segurança privada, além de computadores, notebooks e celulares. A polícia continua as buscas pelas três pessoas que tiveram participação no crime e continuam foragidas. A ação integrada envolveu servidores lotados na 1ª Seccional Sul, Delegacia Especializada em Crimes contra o Turista (DECCT), 1° e 24° Distritos Integrados de Polícia (DIPs), sob o comando do delegado titular da 1ª Seccional Sul, Rodrigo Barreto.

Daiane, Francenilton e Silvio foram indiciados por roubo, associação criminosa e receptação. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, os homens foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e a jovem levada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irão permanecer à disposição da Justiça.