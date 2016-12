Trio tenta roubar cofre de posto de combustível na zona norte de Manaus

Criminosos fugiram após o carro usado na fuga entrar em pane elétrica durante a fuga madrugada desta quarta-feira (28); nada foi levado do estabelecimento

Carro com o cofre foi abandonado após dar pane elétrica durante a fuga. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Três homens, ainda não identificados pela polícia, tentaram roubar um cofre, por volta das 3h30 desta quarta-feira (28), de um posto de combustível, na Rua Urequema, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o trio não roubou o objeto porque o carro deles entrou em pane elétrica na fuga do estabelecimento.

Segundo as informações de um Boletim de Ocorrência (BO) registrado no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os assaltantes invadiram o posto de gasolina, anunciaram o roubo, retiraram o cofre do estabelecimento e colocaram na pick-up Saveiro, de cor laranja e placas não divulgadas pela polícia.

Conforme a PC, o carro teve problemas mecânicos. O trio abandonou o veículo e o cofre. Eles fugiram sem levar nada do local. A reportagem não conseguiu obter informações com funcionários do posto de combustível.

A tentativa de roubo foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que investigado o crime.