UnATI divulga edital para curso de Formação do Educador Social do Envelhecimento

Para inscrição, candidato deverá entregar uma lata de leite que será doada para instituições de cuidados aos idosos.

Manaus - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI), divulgou o edital de seleção para o Curso de Formação do Educador Social do Envelhecimento Humano. Serão oferecidas 60 vagas e as inscrições devem ser realizadas entre os dias 6 e 10 de março.

A seleção é voltada para pessoas idosas, cuidadores de idosos, coordenadores de grupos de idosos e demais interessados em colaborar com o processo do envelhecimento humano, detentores de diploma ou certificado de conclusão do ensino médio.

As inscrições devem ser realizadas das 8h às 12h e das 14h às 16h, na sede da UnATI, localizada na avenida Brasil, s/nº, Santo Antônio. Para inscrição do processo seletivo, o candidato deverá entregar uma lata de leite que será doada para instituições de cuidados aos idosos.

O Processo Seletivo será classificatório e constará de avaliação escrita e entrevista que inclui questões relativas às expectativas do curso e entendimento sobre envelhecimento humano. A capacitação tem uma carga horária total de 300 horas e será realizado, das 13h às 17h, na sede da UnATI de segunda a sexta.

O Resultado Final da seleção será divulgado no dia 3 de abril. No ato da matrícula, será solicitado o valor de R$ 30 referente à aquisição da camisa que será usada no curso.