UnATI oferece 2,5 mil vagas para cursos e oficinas gratuitas para idosos

As atividades são destinadas a pessoas com mais de 50 anos de idade. Foto: Joelma Mello

Manaus - A partir da próxima terça-feira (7), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI), estará com inscrições abertas para mais de 20 modalidades de Cursos e Oficinas oferecidas para o primeiro semestre de 2017. São ofertadas 2,5 mil vagas.

As atividades são destinadas a pessoas com mais de 50 anos de idade. Os cursos são gratuitos e as aulas terão início no dia 15 de março. As inscrições serão realizadas em locais e horários diferentes, de acordo com o curso ofertado, onde serão distribuídas senhas a partir das 7h da manhã.

Dentre os cursos oferecidos estão: pilates; caminhada orientada ealongamento; tai chi chuan; treino funcional; natação; fisioterapia preventiva; hidropilates; exercitando o equilíbrio; dança coreografia; violão; inglês; espanhol; artesanato; exercitando a memória; psicologia para idosos; grupo terapia; coaching; teatro; massoterapia; geronturismo e nutrição e qualidade de vida. No ato da matrícula, é necessário apresentar cópia do RG, CPF e do comprovante de residência. A inscrição é gratuita, mas no ato da matrícula a UnATI estará arrecadando 1kg de alimento não perecível.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas nos dias 7, 8, 9 e 10 de março em quarto unidades onde serão desenvolvidas as atividades. A inscrição deverá ocorrer no local onde o idoso pretende realizar o curso. Os horários para inscrição e cursos ofertados devem ser conferidos na programação disponibilizada no link abaixo. Serão distribuídas senhas a partir das 7h da manhã.

No dia 7, terça-feira, serão realizadas as inscrições para atividades desenvolvidas no Centro Estadual de Convivência da Família - Padre Vignola, localizado na Rua Gandú, nº. 119 - Cidade Nova. No dia 8, quarta-feira, ocorrerão as inscrições para cursos e oficinas desenvolvidas no Centro de Convivência do Idoso (CECI), localizado na Rua Wikkens de Matos, s/n - Aparecida.

Na quinta-feira (9), acontecem as inscrições para atividades desenvolvidas na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), da UEA, localizada na Av. Carvalho Leal, n°. 1777 – Cachoeirinha. Para cursos e oficinas ofertadas na sede da UnATI, as inscrições devem ocorrer na sexta-feira (10).