Unidades prisionais de Manaus receberam mais de 7 mil visitantes durante o Natal

De acordo com a Seap, o número de visitas deste ano reduziu em 13% em relação ao ano passado, quando as unidades tiveram mais de 8 mil visitantes

O Compaj é uma das unidades prisionais que foram visitadas durante o Natal. Foto: Divulgação/ Seap

Manaus - Em torno de 7.250 homens, mulheres e crianças estiveram nas unidades prisionais da capital, neste final de semana, para visitar os parentes custodiados nos regimes provisório, fechado e semiaberto durante o Natal.

Na noite de sábado (24) em torno de 2.200 esposas, maridos, companheiras e companheiros de internos e internas pernoitaram na unidade, mediante ao cadastro e autorização da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Segundo o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Pedro Florencio, a autorização para que os cônjuges pudessem dormir nas unidades com seus respectivos pares, foi retomada para o sistema prisional após cerca de seis anos sem o benefício para a noite de natal.

“Essa permissão já foi feita há muitos anos atrás, e resolvemos conceder neste ano, para que eles pudessem estar com suas esposas e maridos em uma noite que é especial para todos. Essa ação faz parte da nossa visão de humanização das pessoas privadas de liberdade, já que a família tem papel fundamental para o resgate dos que estão encarcerados.”, explicou o secretário.

Pedro Florencio explica que o benefício da noite do dia 24 para o dia 25, foi bem recebido por todos os internos do sistema prisional. Por este motivo a permissão para os casais estarem juntos será estendida também para a noite do ano novo (31).

Redução



O total de visitas neste período foi menor que no ano passado. Neste ano tiveram 7.242 e em 2015 o quantitativo de pessoas que realizaram visitas foi de 8.324, registrando uma redução de 13% nos dois dias.

No sábado (24), foram registrados 4.037 visitantes nas unidades do Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF) e Masculino (CDPM), Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) dos regimes fechado e semiaberto, Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) e Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). No mesmo período no ano passado as unidades prisionais receberam 4.611 familiares de internos.

No domingo (25), as mesmas unidades registraram o número de 3.205 visitantes, e no ano passado o sistema prisional recebeu no dia 25 de dezembro o quantitativo de 3.713 homens, mulheres e crianças que foram visitar seus parentes. As unidades que mais receberam visitantes durante os dois dias foram: CDPM com 2.502, UPP registrou 1.922 e Compaj Fechado teve um total de 1.313.