Vala aberta nos dois sentidos atrapalha moradores, no Parque das Laranjeiras

Os denunciantes reclamam do abandono no conjunto Anavilhanas. Por causa do buraco, segundo moradores, os veículos não passam mais pela via

Seminf informou que a demanda será encaminhada para o distrito de obras que atende a área, para providências. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Uma vala que corta a Rua Pedra Branca nos dois sentidos tem causado prejuízo aos moradores do Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul da capital. Os denunciantes reclamam do abandono no conjunto Anavilhanas.

Por causa do buraco, segundo o comerciante Dídimo Parintins, 67, os veículos não passam mais pela via. Agora, para acessar o conjunto, Dídimo explica que os vizinhos precisam dar a volta no bairro.

No mesmo conjunto, em uma distância aproximada de 50 metros, outro buraco, na Rua Visconde de Ouro Preto, prejudica a circulação dos veículos. O comerciante alertou que o problema ocorre nos locais onde os bueiros estão instalados.

“Para mim, foi mal feito. Não tem condições, tem menos de um ano que foi recapeado e está assim. Já fui até a secretaria reclamar, mas eles sempre dizem que vêm, vêm, mas nunca vêm”, reclamou.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que a demanda será encaminhada para o distrito de obras que atende a área, para providências.