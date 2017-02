Vazamento vira buraco e moradores reclamam de mau cheiro e transtornos no trânsito

Problema incomoda moradores da Rua Leopoldo Carpinteiro Peres, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus

Moradores dizem que a via, onde está o buraco, é uma das que mais possuem fluxo de veículos do bairro Petrópolis. Foto: Divulgação

Manaus - Um vazamento se tornou um buraco e está incomodando moradores da Rua Leopoldo Carpinteiro Peres, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A reclamação é sobre a água que é espalhada pela via desde novembro do ano passado. Os moradores dizem que acionaram, pelo menos, duas vezes a Manaus Ambiental e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), mas os órgãos se eximem da responsabilidade sobre o problema, conforme os denunciantes.

A estudante Kethllen Luana de Almeida, 20, disse que a via, onde está o buraco, é uma das que mais possuem fluxo de veículos do bairro Petrópolis e fica engarrafada, porque os motoristas tentam evitar que os carros e motocicletas passem por cima do buraco e danifiquem os veículos.

Para a estudante, o maior incômodo é o mau cheiro que exala do buraco como se o vazamento tivesse atingido um encanamento de tratamento de esgoto das casas. “É um mau cheiro horrível e os carros passam em alta velocidade e espalham água pelo terraço das casas”, disse a estudante.

A reportagem questionou solução para o problema à Seminf e à Manaus Ambiental. Os dois órgãos informaram que vão enviar equipe para o local para verificar a competência sobre o problema para solucioná-lo.

Obra inacabada causa mau cheiro e atrapalha o trânsito no bairro São Geraldo

Moradores do bairro São Geraldo, na zona centro-sul da capital, reclamam de mau cheiro e obra inacabada na Rua Santo Afonso. Um buraco, resultado de uma obra inacabada da concessionária Manaus Ambiental, segundo os moradores da localidade, está impedindo que veículos maiores circulem na via. A preocupação dos comunitários é com o aumento de chuvas nesse período que pode aumentar, ainda mais, o buraco deixado pela empresa.

De acordo com Renata Melo, 38, moradora da rua, além do buraco a falta de manutenção na rede de recolhimento de esgoto também é um ponto crítico na localidade.

“Aqui ninguém consegue nem almoçar, são fezes para todo o lado quando está chovendo e quando está muito sol o cheiro fica ainda pior. Todos os bueiros estão entupidos. Estamos abandonados”, reclamou a moradora.

Conforme Renata, o problema com a rede de esgoto persiste há quatro anos. Segundo os moradores, inúmeras reclamações à concessionária já foram feitas, mas nenhuma teve a queixa atendida.

A REDE DIÁRIO DE COMUNICAÇÃO entrou em contato com a Manaus Ambiental e foi informado que uma equipe técnica da concessionária realizará uma vistoria na Rua Santo Afonso, no bairro São Geraldo, e será dado as tratativas necessárias para solucionar a ocorrência.