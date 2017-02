Veja as interdições no trânsito de Manaus para os eventos de Carnaval

Efetivo de 290 agentes vai atuar na fiscalização, controle e ordenamento de veículos e pedestres nos eventos. Foto: Márcio James/ Semcom

Manaus - O trânsito de Manaus terá várias interdições devido aos eventos de Carnaval realizados a partir desta sexta-feira (24) até a próxima terça-feira (28). Alterações serão realizadas em vários pontos da cidade e no Centro de Convenções (Sambódromo).

A ação, realizada Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), mobilizará um efetivo de 290 agentes para atuar na fiscalização, controle e ordenamento de veículos e pedestres nos eventos, para garantir a segurança nas vias e manter a fluidez do tráfego.

Confira como fica o trânsito:

Sexta-feira, de 18h às 5h30 de sábado – Sambódromo.

Desfile das Escolas de Samba do Grupo de Acesso “A, B e C”.

Interdições:

As avenidas Belmiro Vianez e Alameda do Samba serão interditadas a partir das 08h.

Os agentes do Manaustrans farão o monitoramento do trânsito nos cruzamentos das avenidas Constantino Nery, Pedro Teixeira, Lóris Cordovil.

A Trav. Pedro Teixeira (rua ao lado da Delegacia Geral) permanecerá interditada por blocos de concreto (tabajaras) até o final do Bloco das Piranhas.

Sábado, de 07h às 06h30 de domingo - Sambódromo.

Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial – Sambódromo.

O acesso ao Sambódromo para as alegorias será realizado pela Loris Cordovil.

Interdições:

A Av. Belmiro Vianez será interditada a partir de 0h, sendo reservado, para os carros alegóricos.

A Av. Lóris Cordovil será interditada parcialmente a partir das 7h para proibir estacionamento de veículos e facilitar o deslocamento dos carros alegóricos.

A Av. Pedro Teixeira será interditada no trecho entre Av. Constantino Nery e rua Francisco Orellana (Hospital Tropical) a partir das 15h.

Os veículos envolvidos no evento deverão estar todos identificados.

Opções de desvio

Os veículos que trafegam na Constantino Nery, sentido bairro/centro, em direção ao Dom Pedro ou Ponta Negra, deverão seguir até a Theomário Pinto (Darcy Vargas) e seguir até a Bola das Letras e retomar o trajeto normal.

Os veículos que trafegam na Constantino Nery, sentido centro/bairro, em direção à Alvorada e Planalto, deverão seguir até o viaduto de Flores e acessar a Av. Desembargador João Machado (Estrada dos Franceses).

Os veículos que trafegam na Av. Pedro Teixeira oriundos da zona Oeste e Centro-Oeste em direção à Constantino Nery serão desviados à esquerda para a rua Francisco Orellana (em frente ao Hospital Tropical) seguindo pela rua Álvaro Maia até a rua Lóris Cordovil. Os veículos de grande porte que trafegam neste trecho e sentido deverão ser desviados na Av. Dom Pedro.

Domingo – de 12h às 00:00h

Bloco Das Piranhas – Sambódromo

Av. Pedro Teixeira será interditada a partir das 13 horas, no trecho entre a av. Constantino Nery até em frente ao Hospital Tropical. Os veículos serão desviados para a Rua Francisco Orellana (ao lado da Vila Olímpica).

As Avenidas do Samba e Belmiro Vianez, serão interditadas a partir das 13h. Agentes do Manaustrans vão estar no local para monitorar o trânsito.

A reabertura das vias ocorrerá após a dispersão do público.

Outros eventos

De Sábado a Terça-Feira – das 14h às 0h.

36ª Edição Do Tradicional Carnaval Do Educandos

Local do palco: Rua Inocêncio de Araújo, trecho entre boulevard Rio Negro e rua Manoel Urbano.

Interdições (diariamente, a partir das 14 horas) alameda Rio Negro x Leopoldo Peres; Inocêncio de Araújo X Manoel Urbano e Amâncio de Miranda X Manoel Urbano.

Terça-feira – de 6h às 0h

Bloco do Galo 2017

Local: Av. José Lindoso (Av. das Torres) – início do cruzamento com a rua Barão do Rio Branco até a rua Visconde de Porto Seguro – Parque das Laranjeiras.

Interdição: A partir das 0h, a Av. José Lindoso (avenida das Torres), trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e Visconde de Porto Seguro será interditada parcialmente para montagem de estruturas para o evento. A interdição total ocorrerá às 8h.

Em todos os eventos acima, o trânsito será liberado após a dispersão total dos foliões.