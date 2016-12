Vendedor ambulante é morto com cinco facadas após discussão na zona norte de Manaus

De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o vizinho da vítima foi preso suspeito do crime na noite de domingo

Israel foi morto na na Rua Gandy, loteamento Colônia Santo Antônio, bairro Novo Israel, zona norte. Foto: Sandro Pereira

Manaus - O vendedor ambulante Israel Medeiros da Silva, 51, foi encontrado morto, com cinco facadas na noite do último domingo (25), em uma estância, na Rua Gandy, loteamento Colônia Santo Antônio, bairro Novo Israel, zona norte. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o vizinho da vítima, o açougueiro Renato Bitencourt Gato Farias, 18, que foi preso pela Polícia Militar.

Conforme um amigo da vítima, de 20 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, na tarde do último domingo, Israel e Renato estavam ingerindo bebidas alcoólicas na estância, quando discutiram e ocorreu o assassinato. “A morte aconteceu por volta das 16h30, mas encontrei o corpo do Israel, por volta das 18h11. Ele (Renato) matou o Israel por conta de uma discussão por causa de mulher. Um ficou xingando o outro e acabou nessa tragédia”, disse o amigo.

Segundo informações de policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Renato foi preso, quando tentava sair da estância. “Ele (suspeito) havia tomado banho após o crime, mas alguns vizinhos disseram que ele estava bebendo com a vítima. Ao verificar a casa dele e a bermuda nós encontramos vestígios de sangue e o prendemos”, contou um PM, que não quis dizer o nome.

A assessoria de imprensa da PC informou que Renato foi conduzido ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Nova Cidade, zona norte, onde foi autuado por homicídio. O depoimento dele não foi disponibilizado pela polícia.

Renato foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.