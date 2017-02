Vendedor morre em hospital após ser baleado durante assalto na zona sul de Manaus

Crime foi praticado por dois homens que tentaram roubar a moto das vítima; o homem foi atingido com um tiro no peito

IML fez a remoção no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - O vendedor Maxwell Borges da Silva, de idade não informada, morreu na tarde desta quarta-feira (22), no Pronto-Socorro 28 de Agosto, após ser baleado durante um assalto no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. De acordo com o amigo dele Marco Bayma, 48, o crime foi praticado por dois homens que tentaram roubar a moto dele. De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), os suspeitos fugiram levando dois celulares do rapaz.

Conforme informações da polícia, o crime ocorreu por volta do 12h, no Beco Canumã 2, na Rua Bernardo Michelis. O amigo de Maxwell disse que ele havia saído da loja onde trabalhava na companhia de um amigo para irem almoçar e no trajeto foram rendidos pelos criminosos.

"A gente não sabe direito o que aconteceu. O que nos informaram é que foi um assalto e um dos assaltantes atirou nele enquanto tentava roubar a moto dele", falou Marco.

Maxwell foi atingido com um tiro no peito. Ele foi socorrido por amigos e levado ao Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu e morreu as 13h40.

Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) chegaram ao ir ao local, realizaram buscas, mas não conseguiram localizar os suspeitos.