Vereadores elegem presidentes das Comissões Permanentes da CMM

De acordo com o presidente da Casa, até a próxima sexta-feira, o resultado da eleição para os presidentes das 20 Comissões deverá ser publicado no Diário Oficial da CMM

Eleição ocorreu na manhã desta quarta-feira e votação ocorreu de forma tranquila, segundo Wilker Barreto. Foto: Robervaldo Rocha/ Divulgação

Manaus - Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) elegeram, na manhã desta quarta-feira (8), os presidentes das 20 Comissões Permanentes da Casa para o biênio 2017-2018. O presidente Wilker Barreto (PHS) afirmou que durante a votação não houve nenhum tipo de reclamação, mesmo após os ‘bate-bocas’ um dia antes da eleição protagonizado por opositores partidários.

“Tivemos aclamação em praticamente todas as Comissões. Não houve problema e tudo foi feito de forma tranquila. Agora as Comissões só vão para frente se os presidentes e membros tiverem boa vontade para trabalhar”, disse.

De acordo com Wilker, até a próxima sexta-feira o resultado da eleição deverá ser publicado no Diário Oficial da CMM.

O vereador Joelson Silva (PSC), que presidirá a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), juntamente com a vice, vereadora Prof.ª Jacqeline (PHS), afirmou que está pronto para realizar um bom trabalho nesta Comissão, a qual ele considerou uma das mais importantes da Casa.

Quem também comemorou a votação foi a vereadora Prof.ª Therezinha Ruiz (DEM). Ele será a presidente da Comissão de Educação e será a vice-presidente da Comissão de Defesa da Mulher onde a presidente será a vereadora Prof.ª Jacqueline.

Para a parlamentar, o fato de se ter duas vereadoras presidindo uma Comissão em defesa da mulher, poderão haver avanços nos projetos da Casa em relação a esse assunto.

“Eu acho importantíssimo ter mulheres presidindo essa Comissão e ter as demais mulheres da Casa fazendo parte também. É um seguimento nosso e que nós vamos apresentar propostas que avancem de uma melhor forma no parlamento”, comentou a vereadora.

Com a eleição encerrada as comissões ficaram definidas, com os respectivos Presidentes e vice-presidentes, da seguinte forma:

2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) - Joelson Silva e Profª Jacqueline.

3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO) - Profº Samuel (PHS) e Gilmar Nascimento (PSD).

4ª Comissão de Educação (COMED) – Profª Therezinha Ruiz e Profº Samuel.

5ª Comissão de Agricultura e política Rural (COMAGRI) – Sargento Bentes (PR) e Everton Assis (DEM).

6ª Comissão de Saúde (COMSAU) – Roberto Sabino (PROS) e Dr. Weverton Wanderley (PPL).

7ª Comissão de Serviço Público – COMSERP - Gedeão Amorim (PMDB) e Prof Therezinha.

8ª Comissão de Transporte, Viação e Obras Públicas – COMTVOP - Rosivaldo Cordovil (PTN) e Glória Carrate (PRP).

9ª Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico (COMCPH) – Jaildo dos Rodoviários (PCdoB) e Diego Afonso (PDT).

10ª Comissão de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda (Comdetre) – Coronel Gilvandro (PTC) e Mis. André (PTC).

11ª Comissão de Assuntos Comunitários e é Legislação Participativa. - Raulzinho (DEM) e Jaildo dos rodoviários.

12ª Comissão de Ética (COMET) - Wallace Oliveira (PTN) e Marcel Alexandre (PMDB).

13ª Comissão de Direitos Humanos Povos indígenas e Minorias - Plínio Valério (PSDB) e Sassá da Construção Civil (PT).

14ª Comissão de Vigilância Permanente da Amazônia e Meio Ambiente (COMVIPAMA) - Prof Francois (PV) e Joana D'Arc Protetora (PR).

15ª Comissão de Implementação e Acompanhamento de Leis (COMIAL) - Isaac Tayah (PSDC) e Joelson.

16ª Comissão de Água e Saneamento - David Reis (PV) e Reizo Castelo Branco (PTB).

17ª Comissão de Esportes (COMESP) - João Luiz (PRB) e Bessa (PHS).

18ª Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher (COMDPDM) - Prof Jacqueline e Prof Therezinha.

19ª Comissão de Defesa do Consumidor (COMDEC) - Álvaro Campêlo (PP) e David Reis.

20ª Comissão de Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso (COMDCAI) - Mauro Teixeira (PTN) e Rosivaldo.

21ª Comissão de Habitação e Regularização fundiária urbana – Gilmar Nascimento (PSD) e Gedeão Amorim.