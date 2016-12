Vestidos de Papai Noel, homens vivenciam espírito natalino em ações solidárias

Lourenço Braga Neto presenteia crianças de hospitais, após a ceia de Natal. Fotos: Divulgação

Manaus - Hoje, véspera de Natal, a maioria das pessoas está se preparando para o amigo-oculto durante a reunião da família para a ceia com sabor de paz, amor e fraternidade. Tem gente que, além disso, aproveitou o período para expandir esses sentimentos àqueles que não puderam ter a mesma oportunidade de celebrar essa época festiva. Vestidos de papais noéis, algumas pessoas fazem entregas de brinquedos, alimentos e doam tempo para interagir com quem acha que não tem muitos motivos para festejar. O DIÁRIO conversou com alguns desses homens que, há anos, levam amor, principalmente, para crianças durante o Natal.

Um deles é o funcionário público Lourenço Braga Neto, 57, que, há 22 anos, passa a virada do dia 24 para o dia 25 de dezembro em ações de doações e interagindo com crianças de hospitais públicos de Manaus. A ideia surgiu depois que Lourenço fez uma promessa para doar brinquedos a crianças que moravam em uma área periférica da capital. Depois da experiência, ele disse ter tido vontade de repetir a ação, mas ele disse ter percebido que muitas crianças passam a noite de Natal internadas e se sentem tristes por não poder estar com a família, desfrutando da companhia dos parentes.

A partir de então, acompanhado da família e de alguns amigos, Lourenço se organiza para fazer orações e comer a ceia de Natal com a família na noite do dia 24. Às 21h30, ele disse que deixa de ser o Lourenço e se torna o Papai Noel. “Me disseram que eu estava perdendo o Natal e eu disse que ir aos hospitais foi a melhor coisa que encontrei para o meu Natal”, disse Lourenço, emocionado, acrescentando que já chegou a entregar cerca de 1 mil brinquedos na noite de Natal para crianças internadas nos hospitais e pronto-socorros da criança das zonas sul, oeste e leste. Ele classifica a experiência como uma “lição de vida” que finaliza por volta das 2h30 do dia 25.

Muitas das crianças que recebem doações do ‘Papai Noel Lourenço’ já são conhecidas para o funcionário público. Listando o nome de algumas, ele disse que a família aluga uma Kombi e segue, também em uma S10, para entrega de brinquedos e itens importantes para as crianças hospitalizadas, como fraldas, ventilador e óleo para a pele delas que evita a formação de feridas ocasionadas pelo tempo deitadas no leito. “Só de estar no meio das crianças carentes, eu já fico feliz. O presente maior quem recebe sou eu”, disse Lourenço, mencionando que reúne doações próprias, de amigos e parentes para a ação.

O jornalista Ari Motta, 52, segue o mesmo caminho. Há alguns anos, ele leva brinquedos para 550 crianças do Ramal do Baixo Rio, na Comunidade Santa Vitória, na AM-010 (Manaus-Itacoatiara), próximo à cidade Rio Preto da Eva (distante 60 quilômetros de Manaus). Da mesma forma que Lourenço, Ari fica emocionado ao mencionar que as crianças veem a chegada do ‘Papai Noel’ no ramal. “Fico muito emocionado em ver que aquelas crianças podem nunca ter ganhado brinquedo se não fosse por ações como essas”, disse Ari, que faz a entrega de brinquedos durante o dia 23 de dezembro.

Para Ari, a simplicidade e inocência das crianças é um dos motivos que o faz continuar com a ação anualmente. “No meio de tantas crianças, já aconteceu de darmos mais de um brinquedo para a mesma criança e ela devolver, dizendo que já recebeu”, disse Motta, acrescentando que reúne briquedos doados também pela família e por amigos para as doações.

O cabo da Polícia Militar (PM) Adson Zane, da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), também se transformou em Papai Noel nesta semana de Natal. Acompanhando uma ação da Cicom, Zane se transformou no personagem natalino, pela segunda vez, e desfilou, em uma viatura da PM, pelas ruas dos bairros Educandos, Colônia Oliveira Machado, Santa Luzia e Morro da Liberdade, na zona sul.

Zane disse que ficou muito feliz ao entrar em contato com, aproximadamente, 1 mil crianças nos bairros que também aproveitaram jogos, brincadeiras para crianças e entrega de brinquedos na sede da 2ª Cicom, tambérm na zona sul. “Eu me sinto honrado e é muito gratificante. Esse tipo de trabalho social é o momento em que o policial pode tirar a farda e se aproxima, ainda mais , da população”, disse o policial militar.