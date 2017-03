Com veterinários, Pet do Bem oferece vermifugação gratuita, neste domingo

ONGs de defesa animal venderão produtos e aceitarão doações. Foto: Divulgação

Manaus - Manaus recebe, neste domingo (26), a 1º edição do evento Pet do Bem, onde serão oferecidos serviços para cães e gatos como vermifugação gratuita e vacinação a preços populares, além de veterinários para tirar dúvidas dos donos, no Parque dos Bilhares, na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-sul da cidade. O evento vai ocorrer das 8h às 12h. No local, uma ONG irá cadastrar voluntários e receberá doações.

Segundo a organizadora do evento e vice-presidente da ONG de proteção animal ComPaixão Animal (CPA), Saskya Canizo, o evento acontecerá em parceria com a ONG Sem Raça Definida, a Clinipet, a Vermífugo Vetmax e a Distribuidor Batistella. Durante o evento, serão oferecidas vacinas antirrábicas para cães e gatos, e múltipla viral para cães, por metade do preço convencional, oferecido por petshops, de R$30.

De acordo com Saskya Canizo, é importante ter cuidado na hora de levar seu animal de estimação para o evento. “Quem for levar cachorrinhos filhotes que não tenham as três doses da vacina viral não deve colocá-los no chão e nem ter contato com outros animais, pois eles não têm imunidade e podem pegar alguma doença. Quem for levar gatos deve levar dentro de uma caixa de transporte ou improvisar com papelão, e não levar no colo por que eles podem se soltar facilmente e fugir” explicou.

A ONG Compaixão Animal, que vai ter um stand para cadastrar novos voluntários, estará vendendo produtos para ajudar nas ações da ONG e recebendo itens para doação, como jornais, material de limpeza, desinfetante, água sanitária, sabão em pó, toalhas e lençóis usados, caixas de papelão, ração para cães e gatos, de preferência para filhotes, areia higiênica para gatos (preferência da marca PipiCat ou Aro do Makro), medicamentos, fraldas geriátricas e shampoos para pele, preferencialmente peroxyl, clorexidina e micodine.