Viatura da Seap é responsável por morte de idoso em atropelamento, diz PC

Caso deixou o trânsito congestionado no local. Foto: Reprodução/Manaustrans

Manaus - O motorista da Umanizzare, envolvido em um acidente de trânsito que resultou na morte de José Neves da Silva, 64, na tarde desta terça-feira (28), na Avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, zona norte, será indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

De acordo com a Polícia Civil (PC), por meio de nota, o acidente aconteceu quando a vítima tentou atravessar a via e foi atropelada pela viatura. O motorista ainda tentou desviar do homem, mas não conseguiu, segundo a PC.

Segundo a PC, quatro policiais faziam a escolta de dois detentos em uma viatura utilizada pela Umanizzare, que presta serviços a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), e seguiam em direção ao Compaj.

O próprio motorista registrou um boletim de ocorrência no 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP).