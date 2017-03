Vigilante da Faculdade de Medicina da Ufam é morto durante tentativa de assalto

Três homens invadiram o centro de estudos para roubar a arma do vigilante que reagiu ao assalto, segundo a PM. Vítima morreu no local e suspeitos ainda não foram localizados

Caso aconteceu por volta de 18h30 desta quarta-feira. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O vigilante José Edson Batista da Silva, 55, foi morto com um tiro, na tarde desta quarta-feira (8), durante uma tentativa de assalto na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na Rua Afonso Pena, Centro de Manaus. Três homens invadiram o centro de estudos para roubar a arma do vigilante que reagiu ao assalto, conforme informações do tenente Everton Zaranza, da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu no local. De acordo com o tenente Zaranza, o crime foi por volta das 18h30.

Os três criminosos, que conseguiram fugir, estavam em um carro Prisma preto, de placa não identificada.

Segundo o tenente, o trio assaltou uma barbearia na Avenida Castelo Branco, na Cachoeirinha, também na zona sul e, em seguida, parou na Faculdade de Medicina da Ufam, onde os suspeitos tentaram pegar a arma do vigilante.

"A informação que recebemos é que o trio levou a renda e celulares das vítimas da barbearia. Depois foram na faculdade da Ufam tentar pegar o revólver do vigilante que reagiu e foi baleado", disse.

O corpo do vigilante foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.