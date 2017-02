Com um mês de visita liberada, familiares levam drogas e objetos proibidos a detentos do AM

Entre as ocorrências de material apreendido, 53% correspondem a entorpecente. Fotos: Divulgação/Seap

Manaus - Durante o primeiro mês de visitas liberadas, após a rebelião mais violenta na história do sistema prisional do Amazonas, ocorrida no início deste ano, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou o flagrante de 19 familiares tentando entrar nas unidades com materiais proibidos. As visitas foram liberadas, nos dias 21 e 22 de janeiro, no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Penitenciária Feminina de Manaus (PFM), e para as demais unidades no final de semana seguinte.

Entre as ocorrências de material apreendido, 53% correspondem a entorpecente, sendo 22 porções de maconha e outros entorpecentes, e uma trouxinha. Além disso, foram apreendidos também sete celulares, três baterias de celular, três chips, três joias, um cabo USB, um documento falso, um fone de ouvido e R$ 50 em espécie.

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da Polícia Militar do Amazonas, Cleitman Coelho, todos os visitantes que foram flagrados do dia 21 de janeiro até o dia 19 de fevereiro, receberam uma punição administrativa, com a suspensão da autorização de visita por 30 dias.

“A maioria dos materiais apreendidos foram entorpecentes, que caracteriza um crime previsto no código penal. Por isso os familiares foram conduzidos a uma delegacia para os procedimentos cabíveis de flagrante. O segundo item mais apreendido com familiares foram celulares”, disse.

As unidades que mais registraram ocorrências com familiares foram o CDPM e o regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), com sete flagrantes cada. Em seguida vem a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), que, no último domingo (19), realizou o flagrante de três familiares que iriam entregar refeição pronta para os internos da unidade que ainda não está recebendo visitas no final de semana. A Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) registrou no período dois flagrantes de visitantes com objetos ilícitos.

Vidal Pessoa

A Cadeia Pública localizada no Centro de Manaus ainda não foi liberada para receber visitantes, por conta da estrutura da unidade e da falta de espaço para acomodar os familiares dos internos. A unidade, que funcionará até o mês de abril deste ano, está recebendo provisoriamente internos que estavam sendo ameaçados em outras unidades.

Os familiares estão entregando materiais de limpeza e higiene para os internos todas as terças-feiras. Desde o dia 11 de fevereiro, foi autorizado pela Seap que fossem entregues refeições prontas apenas nos fins de semana.