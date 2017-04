Vítimas de incêndio na comunidade Arthur Bernardes ocupam terreno em protesto

As famílias prometem construir casas no local caso o Governo não se manifeste. Foto: Gisele Rodrigues

*Com informações da repórter Gisele Rodrigues

Manaus – Famílias que tiveram as casas queimadas em um incêndio que atingiu a comunidade Arthur Bernardes, em 2012, voltaram a ocupar o terreno onde ocorreu a tragédia como forma de protesto contra o Governo do Estado, na manhã desta segunda-feira (3). As famílias alegam que ainda não receberam a indenização prometida e que o aluguel social que recebiam foi cancelado.

O presidente da associação de moradores da comunidade, Leonardo Faria dos Santos, informou que cerca de 40 famílias devem acampar no local até que o Governo se manifeste sobre o caso. De acordo com Santos, das mais de 500 famílias afetadas, 127 ainda aguardam uma moradia do programa de habitação do Governo, e cerca de 200 chegaram a ser indenizadas.





Foto: Gisele Rodrigues



No terreno onde ocorreu o incêndio, já há barracas com lonas e alguns já demarcam a terra para a construção de casas. Ainda segundo Santos, o Governo suspendeu o aluguel social que as famílias recebiam em janeiro deste ano e informou que as as indenizações seriam quitadas na primeira quinzena de março. O presidente da associação dos moradores da comunidade disse que a quantia prometida foi de R$ 35 mil, porém, nem o pagamento e nem as moradas foram entregues.

Santos disse, ainda, que o Governo informou alee que as casas que seriam construídas para as famílias estão paralisadas por falta de recursos.

Um dos ocupantes no local, Erinaldo Arruda está desempregado e contou que o proprietário da casa onde mora alugado deu prazo até esta segunda-feira para ele sair do local, com a mulher e os dois filhos. Sem o alguel social, ele diz que não tem condições de pagar a moradia.

"Estou acampando aqui porque preciso de um barraco,sei que é humilhante, mas é a situação que o Governo nos colocou", disse.

Erinaldo contou que perdeu cerca de 25% dos pertences da casa quando ocorreu o incêndio e não conseguiu se recuperar financeiramente. Ele também afirma que não vê o ato de ocupação como invasão, pois, como não houve a indenização, Erinaldo ainda vê o terreno como dele.

O DIÁRIO enviou solicitação ao Governo do Amazonas sobre o caso e aguarda respota sobre o caso.