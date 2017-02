Vizinhos encontram corpo de idoso sem roupas na zona norte

Auxiliar de serviços gerais foi visto com vida, pela última vez, três dias atrás e foi encontrado morto, após moradora da área sentir odor forte

Por conta da decomposição, não foi possível identificar causa da morte. Foto: Thiago Monteiro

Manaus - O corpo do auxiliar de serviços gerais Edilson Frota Aguiar, 63, mais conhecido como Americano, foi encontrado por vizinhos, na tarde deste domingo (19), em estado de decomposição, na casa em que morava, na Rua Evaristo Faustino, Comunidade José Bonifácio, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. De acordo com a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil, não foi possível identificar se a causa da morte foi ou não violenta, mas o homem estava sem roupas.

Conforme a vizinha do idoso, Ester Sotero, 37, na última quinta-feira (16), Edilson foi visto pela comunidade. “Hoje, fui deixar uma panela de comida para ele e senti um odor estranho na casa dele. Chamei outros vizinhos para verificar o que tinha acontecido e o vimos morto, no quarto”, disse Sotero.

Segundo policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Edilson morava sozinho no local e há três dias não era visto por moradores do bairro.

Ainda de acordo com Sotero, o idoso fazia trabalhos como carpinteiro, pedreiro e pintor na comunidade e, para ela, não tinha envolvimento com crimes. “Não fazia mal para ninguém. Sempre ajudava as pessoas daqui”, afirmou.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona norte.