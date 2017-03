Votação para reitor da Ufam é prorrogada

Após problemas com urnas e listas com nomes que estavam faltando, a votação foi prorrogada até a noite desta quinta-feira (23)

Alunos tiveram problemas com urnas e listas de votantes. Foto: Divulgação

Manaus - A votação para o futuro reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) será prorrogada para esta quinta-feira (23), até ás 21h. Segundo a presidente da comissão de consulta da Ufam houve troca nas urnas eletrônicas, atrasando a votação de um grupo de estudantes que não conseguiram votar por causa do horário.

De acordo com a vice-presidente da comissão de consulta da Ufam, Dhyene Vieira, até o fechamento dessa matéria, irão votar amanhã com a urna convencional, estudantes do ICHL, residência de medicina, mestrado de enfermagem, pós-graduação do centro de ciências do ambiente, e acadêmicos do 1º á 3º período de medicina, odontologia e enfermagem.

“Houve problemas nas listas, muitos discentes não estavam com o nome na lista e não puderam votar hoje. As urnas foram deixadas em lugares errados, como por exemplo os estudantes do 1º á 3º período de medicina, odontologia e enfermagem que estudam na unidade do boulevard, votam no campus e as urnas foram levadas para a unidade onde estudam” disse a vice-presidente.



Apuração

De acordo com a Comissão, caso nenhum candidato obtenha percentual de 50% mais 1 no 1° turno, a instituição promove o segundo turno, previsto para o dia 31 de março. O resultado do segundo turno da consulta será encaminhado para o Conselho Universitário que realiza a eleição no dia 7 de abril, disponibilizando assim o resultado final.

Segundo a Comissão, há mais de 20 anos o processo de consulta comunitária ocorre na instituição. Vieira informou que a Lei 1.195 de 1995 determina que o voto seja proporcional - 70% para o segmento docente, 15 para o segmento discente e 15 para o técnicos, mas o voto paritário só foi permitido a partir de 2011 pela nota técnica 437/2011 do Ministério da Educação (MEC) para a Consulta Informal.