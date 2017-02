Defesa tem 30 mil homens em alerta para greve de PMs em estados brasileiros

Planos de logística e deslocamento de tropas por terra e ar já foram elaborados. Inteligência do governo identificou risco de greves em quatro Estados do Brasil

Em meio à crise, Exército faz a segurança das ruas de Vila Velha, no Espírito Santo. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

São Paulo - Com o objetivo de evitar que as cenas de caos e violência, registradas no Espírito Santo, se alastrem para outros estados do País, o Ministério da Defesa vem articulando, em sigilo, nos últimos dias, um gigantesco plano de contingência. Segundo informações da revista Veja, diante da ameaça de greve das Polícias Militares de, pelo menos, quatro Estados — Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul —, as Forças Armadas elaboraram esquemas de logística e deslocamento de tropas por terra e ar para atuar em cada um dos focos de tensão detectados.

Um integrante da cúpula do governo, que atua diretamente na elaboração dessa estratégia militar, disse, à publicação, que cerca de 30 mil militares altamente treinados estão a postos, nos quarteis das três forças, para serem acionados, em caso de deflagração de greves pelos Estados. São soldados que já atuaram em zonas de conflito — como o Haiti, por exemplo. A ideia é que as forças melhorem o tempo de reação, extremamente criticado, no caso do Espírito Santo, caso os governos estaduais decidam recorrer ao reforço militar diante da ameaça grevista.

Tais medidas começaram a ser adotadas, depois que relatórios de inteligência que chegaram ao Palácio do Planalto identificaram o risco de disseminação da crise na segurança pública, que já resultou em mais de 120 mortes no Espírito Santo, além de uma onda de saques ao comércio e toda sorte de crimes comuns.

“Diante da possibilidade de que o presidente da República solicite que as Forças Armadas venham a assumir, operacionalmente, o controle da segurança de um determinado Estado, segue-se um procedimento que é padrão: você faz uma logística, vê os pontos chaves, os pontos críticos e estabelece um oficial de ligação das Forças Armadas com a secretaria de Defesa do Estado”, revelou um auxiliar do presidente Michel Temer.

Trégua capixaba

Na noite dessa sexta-feira (10), o governo do Espírito Santo anunciou a assinatura de um acordo com as associações que representam os policiais militares capixabas para suspender a paralisação dos agentes para a retomada das atividades, neste sábado (11), a partir das 7h. Aqueles que retornarem até este horário não sofrerão punições administrativas.

No acordo firmado esta noite, o governo não concedeu reajuste salarial. Na proposta apresentada pelas mulheres dos PMs, elas pediam 20% de reajuste imediato e 23% de reajuste escalonado.