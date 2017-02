Advogado pede revogação da prisão de filho de Pelé

Edinho foi preso outras três vezes dentro do mesmo processo. Foto: Reprodução

São Paulo - O advogado Eugênio Malavassi, que representa o ex-goleiro do Santos Futebol Clube Edson Cholbi do Nascimento (Edinho), filho de Pelé, entrou com nesta sexta-feira (24) com pedido de habeas corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Edinho foi condenado a 12 anos e dez meses em regime fechado, pelo crime de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas, durante julgamento de recurso de apelação, na quinta-feira (23), no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Malavasi pede a revogação da prisão de Edinho.

Edinho havia sido condenado a 33 anos de prisão e estava esperando o julgamento da apelação em liberdade. O mandado de prisão do ex-goleiro deve ser expedido pela 1º Vara Criminal de Praia Grande, onde tramitou a ação penal. Quando for publicado o mandado, Edinho será preso. “Assim que for expedido o mandado, Edinho se apresentará”, informou o advogado, que pretende entrar com novos recursos.

Edinho foi preso outras três vezes dentro do mesmo processo.