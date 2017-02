Frevo comemora 110 anos com festa e agremiações tradicionais pedem apoio

No aniversário de 110 anos do frevo realidades distintas comemoram a data na capital pernambucana. Foto: Reprodução

Recife - No aniversário de 110 anos do frevo, celebrado nesta quinta-feira (9), realidades distintas comemoram a data na capital pernambucana. O Paço do Frevo, espaço cultural da prefeitura do Recife criado há três anos, recebeu o reconhecimento de Centro de Referência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com a presença de autoridades locais e do ministro da Cultura, Roberto Freire. Ao mesmo tempo, mestres de agremiações tradicionais relatam dificuldades financeiras para seguir em atividade.

Funcionando em um prédio histórico localizado no Bairro do Recife, o Paço tem design arrojado para contar a trajetória e simbolismos do frevo de forma interativa e multisensorial. O local abriga ainda atividades semanais como o ensino da dança e da música do frevo – manifestação cultural considerada patrimônio imateral da humanidade desde 2012.

“O Iphan, quando registra um patrimônio imaterial, tem que fazer a salvaguarda. Hoje, o Paço do Frevo é o centro de referência onde se faz a salvaguarda do frevo, cumprindo o que a legislação determina, que é fazer garantir a continuidade dessa manifestação cultural”, disse a presidente do Iphan, Kátia Bogéa. “Pela sua beleza, força, e todos os aspectos dele, a coreografia, a musicalidade, a ligação com outros elementos culturais, o frevo é uma caracterísitica forte do povo brasileiro”, disse durante a cerimônia.

Passistas que frequentam o Paço se apresentaram unindo passos clássicos, como dobradiça, tesoura e parafuso, em uma leitura contemporânea da dança. O funcionário público José Ferreira da Silva Irmão, o Ferreirinha, “passista de frevo de rua”, como se denomina, diz que há espaço para o moderno e o tradicional. “Tanto um como o outro, eu faço e brinco, e invento e reinvento. Estamos carregados pela tradição, o gênio da espécie é a tradição. A partir dela, tem de tudo. E o mundo se transforma - como o frevo, como eu a cada dia e como nós. O importante é a nossa preservação identitária.” Orquestras de alunos tocaram composições clássicas e também próprias.

O espaço cultural é gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), organização social sem fins lucrativos, que também é responsável pelo Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Para o diretor-executivo do instituto, Ricardo Piquet, o certificado "é um reconhecimento importante desse trabalho feito ao longo desses três anos, onde tínhamos como proposta essencial levar o frevo durante o ano inteiro”, afirmou. Anualmente, mais de 100 mil pessoas visitam o espaço.

Dia do Frevo

O Dia do Frevo, como é conhecida popularmente a data, faz referência à primeira vez que o nome "frevo" foi utilizado para se referir a essa manifestação cultural em um jornal da época, há 110 anos. Outra data, instituída em 2009, também comemora oficialmente o ritmo: o Dia Nacional do Frevo, em 14 de setembro.