Coluna 'Claro & Escuro': Bicicletas da ZFM  podem ficar isentas de impostos

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, deste sábado, 1 de abril, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - De acordo com uma pesquisa realizada, em 2013, pela Tendência Consultoria Integrada, cerca de 63% do preço de uma bicicleta é composto por impostos diversos. Isso, no entanto, pode mudar: tramita no Senado a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 27/2015, do senador Eduardo Amorim (PSDB-SE), que proíbe a cobrança de qualquer tributo sobre bicicletas, suas partes e peças de fabricação nacional. A PEC tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), onde aguarda a indicação de relator. De acordo com Amorim, isentar as bicicletas de impostos é uma forma de estimular a sua adoção, o que terá impacto positivo tanto na saúde da população quanto na mobilidade urbana. O Polo Industrial de Manaus (PIM) abriga as principais montadoras de bicicleta do País. No ano passado, foram produzidas 669,72 mil bicicletas nas fábricas instaladas no PIM. No ano anterior, o segmento havia produzido 757,04 mil unidades. Há uma expectativa de crescimento de 19% para este ano no setor.

Pesquisa nos Campos Amazônicos registra 30 espécies de mamíferos



Foto: Divulgação



Trabalhos de campo da pesquisa Efeito das Mudanças Climáticas na População de Onça-Pintada no Sul da Amazônia, no Parque Nacional dos Campos Amazônicos, entre os Estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, com armadilhas fotográficas, registrou 30 espécies de mamíferos terrestres de médio e grande porte, sendo 12 espécies listadas como ameaçadas de extinção no Brasil ou globalmente.

Obra investigada 1

O Ministério Público do Estado instaurou inquérito civil público para apurar denúncias de irregularidades na construção da ponte do Pêra, em Coari.

Obra investigada 2

A ponte foi inaugurada com festa, no dia 16 de fevereiro, pelo governador José Melo (PROS), ao lado da primeira-dama do Estado, Edilene Gomes de Oliveira.

Fiscais são da Seinfra

Não são da Secretaria de Estado da Fazenda os fiscais condenados pelo TCE pelas obras fantasmas do Alto Solimões, como informado, ontem. São da Secretaria de Infraestrutura.

Acervo de Thiago

A Secretaria de Cultura está adquirindo 2.754 volumes da biblioteca e 66 obras de arte entre outras centenas de documentos e fotografias do acervo do poeta Thiago de Mello.

Cidadão reclama

O cidadão Francélio Pinheiro disse ao Ministério Público do Estado que há mais de dez anos não são realizados serviços de limpeza e tapa buracos no Conjunto João Paulo II, em Manaus.

Mortes de indígenas

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito civil público para apurar o motivo dos altos índices de mortalidade infantil nas comunidades indígenas no Alto Rio Solimões.

Desvios em Fundo Social

O Ministério Público federal também apura responsabilidade cível e criminal de desvio de verbas do Fundo Nacional de Assistência Social ao Fundo Municipal de Assistência Social de Iranduba, em 2016.

Emendas canceladas

As emendas individuais apresentadas por deputados e senadores ao Orçamento deste ano vão sofrer um corte de R$ 2,3 bilhões. O número, equivalente a 26,4% das emendas de execução obrigatória.

Tendência em SP

Pesquisa do Instituto Paraná, realizada apenas em São Paulo, mostrou que tanto Alckmin quanto Doria (PSDB) superariam o ex-presidente Lula (PT) se as eleições para presidente fossem hoje.

Procurador ataca políticos em órgão de fiscalização

O procurador Julio Marcelo Oliveira, disse que “não se afigura razoável que órgãos com a missão constitucional de fiscalizar a administração pública possam ter seus membros escolhidos com preponderância de critérios políticos sobre a formação e experiência técnicas”.

Lula não quer Lindbergh Farias presidindo o PT

O ex-presidente Lula desistiu de ser o próximo presidente do PT mas tem alfinetado o senador Lindbergh Farias (RJ), um dos postulantes ao cargo, ao dizer que a legenda precisa de um petista autêntico. Lindbergh pertenceu aos quadros do PSTU e PCdoB.