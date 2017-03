Coluna 'Claro & Escuro': Crédito para motos deve retomar Polo de Duas Rodas

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta segunda-feira, 20 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - A retomada de uma linha de financiamento de motocicletas pelo banco Pan, controlado pela Caixa Econômica Federal e o banco BTG Pactual, é uma fagulha que poderá contribuir para a retomada da produção do Polo de Duas Rodas em Manaus. Responsáveis por 25% do mercado de crédito para motos, o banco oferecerá crédito com juros de 1,75% ao mês e prazo de até 60 meses. Disponível a correntistas do banco, a linha cobre até 90% do valor do produto. A produção de motos no Brasil, que chegou a superar 2 milhões de unidades em 2011, caiu para menos de 1 milhão em 2016, regredindo ao patamar de 14 anos atrás. Se o consumo aumentar os empregos perdidos podem ser retomados. A escassez de crédito e a seletividade bancária, agravadas pela perda de confiança dos consumidores, são apontados como os principais motivos da derrocada nas vendas. Para a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o mercado pode começar a dar uma guinada.

Jantar de Temer com embaixadores tem rodízio de carne importada





Foto: Mateus Bonomia/ AE



Em um gesto político para tentar minimizar os efeitos negativos da operação Carne Fraca sobre a venda de carne brasileira, o presidente Michel Temer jantou, neste domingo, em uma churrascaria de Brasília acompanhado de ministros e embaixadores e representantes de 27 países. A carne bovina que Temer comeu, porém, não era de origem brasileira, segundo funcionários do próprio restaurante. Somente as carnes suínas e de frango servidas no local são nacionais. A carne bovina é importada da Argentina, Uruguai e Austrália. Temer e a comitiva participaram de um rodízio. O Palácio do Planalto reservou uma mesa para 80 pessoas. O preço do rodízio por pessoa foi de R$ 119.



Convênio na mira

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) notificou o ex-secretário de Educação do Amazonas e atual Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rossiele Soares da Silva, para apresentar defesa em 15 dias em relação aos questionamentos apontados sobre um convênio firmado entre a Seduc e a Prefeitura de Parintins.

UBS fluvial

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou inquérito civil para apurar suspeita de improbidade administrativa em um convênio firmado entre o município de São Gabriel da Cachoeira e o Fundo Nacional de Saúde (FNS), para a aquisição de uma Unidade Básica de Saúde Fluvial, no valor de R$ 1.851.661,00.

Segurança

A deputada Alessandra Campêlo (PMDB) postou uma gravação em que se diz ameaçada de morte e que passou a contar com seguranças, após denúncias contra o governo José Melo.

Combustível

A Prefeitura de Apui irá gastar R$ 2,9 milhões para adquirir combustível da empresa Sarandi Comércio de Combustível.

Desobstruções

Nos primeiros 75 dias do ano, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) registrou um aumento de 180% no número de demolições de obstruções em logradouro público, comparado ao mesmo período do ano passado.

Chapa quente

O portal UOL citou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já negou separação de conta semelhante à chapa Dilma-Temer ao julgar um caso de Santa Isabel do Rio Negro, em que foi rejeitado recurso do vice-prefeito Cornélio Albuquerque (PRP) para manter sua cassação junto com a do então prefeito Mariolino Oliveira (PDT). Na época, o vice-prefeito negou participação nas irregularidades da chapa nas contas da campanha.

Medicamentos

A Prefeitura de Beruri dispensou licitação sob justificativa da emergência econômica e financeira para adquirir medicamentos, no valor de R$ 37 mil. A compra será na Instrumental Técnica Ltda., sediada em Manaus.

Blairo Maggi faz críticas à PF por falta de consulta

“Por que não estávamos presentes para dizer que cabeça de porco pode ser utilizada ou que ácido ascórbico é vitamina C?”, disse o ministro da Agricultura e Pecuária, Blairo Maggi, ao criticar a Polícia Federal por não ter consultado o seu ministério.

Trump volta a ter conversa com Michel Temer

O presidente Temer recebeu um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sábado à tarde. Foi a segunda conversa telefônica entre os dois, quando trocaram impressões sobre as reformas em curso nos dois países.