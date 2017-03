Coluna 'Claro & Escuro': Comissão vota aumento de dois deputados para o AM

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta terça-feira, 28 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota amanhã relatório favorável ao projeto de lei que redefine o tamanho das bancadas estaduais na Câmara dos Deputados conforme o número total de habitantes de cada Estado e do Distrito Federal. O Amazonas pleiteia um aumento de oito para dez o número de deputados federais. Como o Amazonas, são sete os Estados que passariam a ter mais representantes na Câmara: Pará, com mais quatro, Minas Gerais, com mais dois; e Bahia, Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, com o ganho de 1 deputado cada. Outros sete Estados, por sua vez, veriam diminuir suas bancadas: Rio de Janeiro perderia três cadeiras; Rio Grande do Sul, Paraíba e Piauí teriam dois representantes a menos; e Paraná, Pernambuco e Alagoas, menos 1 deputado. A matéria fixa a representação para a próxima legislatura (2019-2023) com base na atualização da estatística populacional dos Estados e do Distrito Federal realizada pelo IBGE, em 2015. O número total de deputados não seria alterado, continuaria em 513. Também seria mantido o limite de cadeiras por Estado.

Brasília será palco de mobilização com mais de 1,5 mil indígenas

De 24 a 28 de abril, mais de 1,5 mil indígenas se concentrarão em Brasília para realizar o Acampamento Terra Livre (ATL). Trata-se de uma das maiores mobilizações nacionais que reúne, há mais de 12 anos, representantes de povos indígenas de todo o Brasil, com objetivo de disseminar não só a sua diversidade e riqueza sociocultural, mas também como forma de pressionar o Estado pela manutenção e efetivação de seus direitos.

Ação da OAB ao vivo

A TV Record News Manaus (Canal 36 aberto e 23 na NET) e o portal D24AM, da Rede DIÁRIO, vão transmitir ao vivo, hoje, às 16h, o lançamento da campanha da OAB/AM contra o aumento de imposto no Estado.

TSE julga recurso do PR

Está na pauta do TSE, de hoje, recurso do PR do Amazonas contra decisão do TRE que desaprovou suas contas de 2012, e suspendeu repasse das cotas do Fundo Partidário por três meses.

Após a visita de Melo

Coincidência ou não, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado não foram mais fontes de notícias bombásticas contra o Estado após a visita do governador José Melo.

Cortes na Funai 1

Os cortes de servidores por decreto de Temer vão afetar a área da Funai que analisa os grandes empreendimentos que atingem terras indígenas.

Cortes na Funai 2

O decreto extinguiu 347 cargos em comissão e criou funções comissionadas. Segundo a Funai, serão exonerados 87 cargos comissionados.

Prefeito tem alta

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto (PSDB) recebeu alta nessa segunda-feira, 27, e deixou o Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo, onde fez uma cirurgia para retirada de um câncer de próstata.

Frente contra corrupção

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas instituiu a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, como entidade civil, de natureza política suprapartidária e sem fins lucrativos.

Gastos com propaganda

Em meio a escândalos, como o da operação Maus Caminhos e a aplicação de R$ 20 milhões da Afeam em empresa envolvida em falcatruas, o governador José melo (PROS) já gastou R$ 13 milhões com propaganda, este ano.

Taxas em discussão

A Medida Provisória que institui a Taxa de Controle de Incentivos Fiscais e a Taxa de Serviços em favor da Suframa será debatida, hoje, no Congresso Nacional.

Projeto de Renan é reprovado por 98% em enquete

A enquete realizada pelo site do Senado Federal sobre o projeto de abuso de autoridade indica 98% de reprovação à proposta de senador Renan Calheiros (PMDB/AL). Mas os senadores não ligam para a opinião que eles mesmo pediram para o cidadão manifestar.

O PT inventou o ‘Estado Odebrecht’ afirma jornalista

Em sua coluna em O Globo, o jornalista Ricardo Noblat disse que o ‘Estado Odebrecht’ foi uma invenção do PT para permanecer no governo por no mínimo 20 anos. “E afundou o País na maior recessão econômica de sua história”, afirmou.

Mais info

19% foi a queda diária nas exportações de carne brasileira na semana posterior à operação Carne Fraca, segundo o governo: caiu de US$ 62,2 milhões, na semana anterior à operação, para US$ 50,5 milhões, na semana passada.

3,5 pontos foi quanto subiu o Índice de Confiança do Consumidor (ICC), em março, segundo dados da Fundação Getulio Vargas divulgados ontem. É o terceiro mês consecutivo de crescimento e chegou ao nível mais alto em pouco mais de dois anos.

