Coluna 'Claro & Escuro': Janot questiona o fundo para gratuidade em cartório do AM

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, deste domingo, 26 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou, no Supremo Tribunal Federal (STF), a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5672 contra a Lei estadual 3.929/2013, que cria o Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Amazonas (Farpam). De acordo com Janot, os recursos, oriundos do adicional do custo de aquisição do selo eletrônico de fiscalização e do percentual de 6% sobre emolumentos de serviços extrajudiciais, destinam-se a fundo privado e sua cobrança apresenta as características de imposto instituído sem previsão constitucional. Segundo consta na ação, o STF tem precedentes que reconhecem a validade de normas estaduais que instituem taxas sobre emolumentos e destinam os valores a fundos públicos específicos, por entender que a imposição decorre do exercício do poder de polícia pelo Judiciário, em razão da determinação constitucional de controle e fiscalização dos atos praticados por notários e oficiais de registro. Contudo, diversamente dos casos analisados pelo STF, sustenta que a lei amazonense destina valores adicionais a fundo privado.

Resolução do TSE extinguirá uma das zonas eleitorais de Manaus

Manaus vai perder uma zona eleitoral com a aprovação de alterações na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.422/2014 e a consequente extinção de 72 zonas eleitorais em 16 capitais. A Justiça Eleitoral estima ter uma economia de mais de R$ 1 milhão por mês e cerca de R$ 13 milhões ao ano. Além da economia, as mudanças têm como objetivo aprimorar o trabalho e otimizar os recursos e melhor o atendimento ao eleitor.

Investigação eleitoral

O ministro do STF Marco Aurélio Mello atendeu pedido do delegado federal Guilherme Sant’Ana e prorrogou por 90 dias a investigação envolvendo o senador Omar Aziz (PSD-AM) em inquérito sobre compra de voto na eleição de 2010.

Cortando na carne

Após a operação Carne Fraca, o Greenpeace suspendeu as negociações com a JBS para o compromisso de produção livre de desmatamento, na Amazônia.

Acervo do poeta

A Secretaria de Estado de Cultura está adquirindo, por R$ 300 mil, o acervo pessoal do poeta amazonense Thiago de Melo, um dos mais influentes e respeitados do País.

Contrato suspenso 1

A Secretaria de Estado de Infraestrutura suspendeu, até ‘ulterior deliberação’, o contrato com a Laghi para o projeto da estrada que liga a AM-010 e o ramal do Brasileirinho.

Contrato suspenso 2

A Seinfra também suspendeu o contrato com a empresa HF Construtora para a contenção da erosão na orla fluvial do município de Pauiní, que está em sua quarta etapa.

Amazonas de fora 1

Nenhum dos parlamentares do Amazonas foi escolhido para presidir uma das 25 comissões permanentes da Câmara dos deputados.

Amazonas de fora 2

Os nomes dos presidentes das comissões foram indicados pelos partidos e ratificados nos colegiados.

Substituição no TCE

O auditor Alípio Filho substitui o conselheiro Érico Desterro no Tribunal de Contas do Estado, de 24 de março a 2 de abril.

Curso contra crimes

Servidores do Ministério Público do Estado terão curso de combate aos crimes financeiros e de recuperação de ativos.

Tropical não paga

O Tropical Hotel de Manaus está demitindo seus funcionários sem conseguir pagar os valores das rescisões.

Taxas polêmicas

Não está perto da pacificação no meio empresarial do Amazonas a criação das duas taxas da Suframa.

Senador emplaca genro na chefia da PRF, em RO

O senador Ivo Cassol (PP-RO) conseguiu emplacar Bruno Ferreira Malheiros, seu genro, na função de superintendente da Polícia Rodoviária Federal, em Rondônia. Os superintendentes são responsáveis pelos contratos do órgão nos Estados.

Cunha consegue impedir a ficção ‘Diário da Cadeia’

Os advogados de Eduardo Cunha conseguiram uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro que proíbe a circulação do livro ‘Diário da cadeia’ , que a editora Record distribuiria para as livrarias, na segunda-feira. O livro é uma ficção ‘assinada’ por Eduardo Cunha.

15,9% é a previsão do aumento do superávit comercial em 2017 do Banco Central, mesmo diante das primeiras consequências negativas da operação Carne Fraca: saldo comercial positivo de US$ 51 bilhões neste ano.

22 países e a União Europeia anunciariam algum tipo de restrição à carne brasileira desde que a Polícia Federal realizou a operação Carne Fraca. Alguns suspenderam temporariamente a entrada da carne brasileira, como China, Egito e Hong Kong.