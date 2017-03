Coluna 'Claro & Escuro': Norte: 60,6% das crianças estão em lar de baixa renda

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta quarta-feira, 22 de março, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - Nada menos que 60,6% das crianças de até 14 anos da Região Norte vivem em domicílios de baixa renda, o maior índice do País, segundo dados do relatório Cenário da Infância e Adolescência no Brasil, documento que faz um panorama da situação infantil no País , divulgado pela Fundação Abrinq. O estudo foi feito utilizando dados de fontes públicas, entre elas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em todo o País, são cerca de 17 milhões, o que equivale a 40,2% da população brasileira nessa faixa etária. Desse total, 5,8 milhões vivem em situação de extrema pobreza, caracterizada quando a renda per capita é inferior a 25% do salário-mínimo. Um dos temas abordados no documento é a violência contra as crianças e adolescentes. Segundo o estudo, 10.465 crianças e jovens até 19 anos foram assassinados no Brasil, em 2015, o que corresponde a 18,4% dos homicídios cometidos no País nesse ano. Em mais de 80% dos casos, a morte ocorreu por uso de armas de fogo. A Região Nordeste concentra a maior parte desses homicídios (4.564 casos), sendo 3.904 por arma de fogo.

Ministro diz que desmatamento na Amazônia está em queda neste ano

O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, afirmou, ontem, que dados preliminares apontam queda nos índices de desmatamento na Amazônia, em 2017. Após quase uma década de queda, os índices começaram a subir, principalmente a partir de 2015. “Dados preliminares, não oficiais ainda, indicam que neste ano já houve reversão da curva do desmatamento para trajetória descendente”, afirmou, na abertura do Aliança Pelas Florestas Tropicais 2020 (TFA 2020), um evento do Fórum Econômico Mundial.

Contra a cassação

O Recurso Ordinário do governador José Melo (PROS) contra a cassação de seu mandato continuava, até ontem, na pauta de amanhã do Tribunal Superior Eleitoral.

MP das taxas da Suframa

O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, prorrogou por mais 60 dias a validade da Medida Provisória que institui as taxas de Controle de Incentivos Fiscais e de Serviços da Suframa.

Concessão de aeroporto 1

O ministro interino do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que o governo estuda a concessão de mais de dez aeroportos à iniciativa privada, entre eles, os de Goiânia (GO) e Vitória (ES).

Concessão de aeroporto 2

Ele disse que os estudos até agora indicam que aeroportos como o de Santos Dumont (RJ), Congonhas (SP), Manaus (AM) e Curitiba (PR) devem, a princípio, continuar com a Infraero.

Cobrança de R$ 4,6 mi

O Tribunal de Contas do Estado julgou irregular a prestação de contas do ex-prefeito de Tonantins Simeão Nascimento, que terá que devolver R$ 4,6 milhões aos cofres públicos.

ICMBio contrata 1

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) seleciona, até sexta-feira, consultores com formação em Ciências Sociais, Comunicação, Geografia, Direito, Turismo e Ciências Biológicas e da Terra.

ICMBio contrata 2

A experiência do candidato deve envolver projetos de turismo em áreas naturais protegidas e avaliação de políticas públicas de turismo ou de políticas públicas ambientais.

Decisão judicial

O ‘Jornal Pequeno – Órgão das Multidões’, do Maranhão, terá de indenizar o ex-senador José Sarney em R$ 40 mil por chamá-lo de “mentiroso compulsivo, figura minúscula, capacho da ditadura e dos militares golpistas”.

Contas da cultura

O Ministério da Cultura informou, ontem, que atualmente há um passivo de 18 mil projetos culturais apoiados pela Lei Rouanet com a prestação de contas em análise, para verificação de irregularidades.

Meirelles: PIB pode crescer acima de 3%, mas em 2018

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, declarou que a economia brasileira começa a se recuperar e pode crescer acima de 3%, em 2018. De acordo com o ministro, isso pode acontecer se a economia mantiver, em 2018, o ritmo de crescimento do último trimestre de 2017.

Paim protocola pedido de CPI da Previdência

O senador Paulo Paim (PT-RS) protocolou um requerimento de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a apurar eventuais desvios de dinheiro da Previdência Social. O pedido foi assinado por 47 senadores e recebeu apoio informal de outros três.

Mais info

16 mil leitos psiquiátricos foram fechados desde 2005, no Brasil, segundo dados do Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgados, ontem, o que representa redução de 38,7% na oferta de leitos psiquiátricos.

17 milhões de crianças até 14 anos – o que equivale a 40,2% da população brasileira nessa faixa etária – vivem em domicílios de baixa renda, segundo relatório Cenário da Infância e Adolescência no Brasil, divulgado, nesta semana, pela Fundação Abrinq.

