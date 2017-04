Coluna 'Claro & Escuro': TCE pede manifestação do MPC sobre os carros da SSP

Confira as notas da Coluna Claro & Escuro, desta quarta-feira, 5 de abril, do DIÁRIO DO AMAZONAS

Manaus - O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE) Mario de Mello indeferiu o pedido de liminar da empresa CS Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda., para suspender o Pregão Eletrônico nº 230/2017-CGL/AM para o aluguel de 980 viaturas para a Secretaria de Segurança Pública (SSP) realizada pela Comissão Geral de Licitação (CGL) do governo do Estado. Mario Melo considerou a “inexistência do pressuposto do periculum in mora”, necessários para adoção da medida”. Ou seja, não viu risco para os cofres públicos nem para as partes, no momento, e decidiu adiar a decisão, passando a pedir a manifestação do Ministério Público de Contas (MPC). Entre as irregularidades apontadas pela empresa, estão contradição entre os prazos estabelecidos para entrega dos veículos, insuficiência dos prazos definidos para entrega dos veículos, ilegalidade na ausência de previsão de juros de mora e correção monetária no caso de atraso no pagamento além de Exigência de valor global como requisito de demonstração de capacidade técnico-operacional.

Pesquisa: ver cenas de natureza provoca satisfação e alegria

Natureza faz bem. Que a natureza é essencial ao seres humanos, já era sabido. Doses de contato com a natureza são essenciais para o bom desenvolvimento infantil, é um conhecimento crescente. Agora, um novo estudo revela que a natureza é boa até a distância. Uma pesquisa feita pelo psicólogo Dacher Keltner, da Universidade Berkeley, na Califórnia, em parceria com a rede de TV britânica BBC, revela os impactos emocionais positivos de ver séries sobre natureza.

Imposto: um tiro no pé 1

O presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco, em artigo no Infomoney, fez crítica ao aumento de impostos e defendeu a reforma tributária.

Imposto: um tiro no pé 2

Périco informa que a indústria de Manaus recolheu aos cofres do Estado, nos últimos 5 anos, R$ 7,2 bilhões, apenas para os fundos da UEA, FTI e FMPES, ou seja, patrocínio integral da UEA.

Justiça ‘pendente’

A presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, Cármen Lúcia, pediu que os Tribunais de Justiça informem o número de recursos em processos penais pendentes.

Na mira do MPF 1

O Ministério Público Federal (MPF) apura irregularidades na obra de 25 banheiros nas aldeias Barreira da Missão do Meio, Barreira da Missão de Cima e Betel”, no Alto Solimões.

Na mira do MPF 2

O Ministério Público Federal também apura, no âmbito cível, irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde, em Careiro Castanho, para a construção de uma unidade de saúde.”

Vista de Marcos Rotta

O prefeito em exercício de Manaus, o vice-prefeito Marcos Rotta (PMDB), visitou, ontem, a sede da REDE DIÁRIO de COMUNICAÇÃO e foi recebido pelo vice-presidente da empresa, Cyro Batará Anunciação.

Aposentar para quê?

De acordo com pesquisa encomendada e divulgada pelo Sebrae, 47% dos donos de pequenos negócios no Brasil estão mais preocupados em tocar as suas empresas do que em se aposentar.

Greve na Guiana 1

A Guiana Francesa, território ultramarino da União Europeia espremido entre o Brasil e o Oceano Atlântico, está sendo palco de uma onda de protestos e de greves que já duram 10 dias.

Greve na Guiana 2

Líderes sindicais exigem que o governo francês faça um pagamento imediato de 2,5 bilhões de euros (R$ 8,3 bilhões) a seu Departamento na América do Sul. Eles acusam Paris de ignorar os problemas da região.

Gilmar Mendes chamou o TST de ‘laboratório do PT’

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes disse que o Tribunal Superior do Trabalho é um ‘laboratório do Partido dos Trabalhadores (PT)’ e que conta com simpatizantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Apoiada por Lula, Gleisi deve ser candidata única

Depois de muita discussão e de encerrar uma disputa interna, a senadora Gleisi Hoffmann deverá ser a presidente do partido a partir de junho quando será eleito novo comando nacional. Ela recebeu o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela é do chamado Campo Majoritário.

Mais info

0,2% foi a alta no consumo de energia elétrica no Brasil, em fevereiro, na comparação com o mesmo mês de 2016, disse a Empresa de Pesquisa Energética. Houve queda de 0,9% no setor industrial e de 0,5% no de comércio e serviços.

11,5% foi o crescimento das vendas de veículos, em março último, em relação a março de 2016. No mês passado, foram negociados 926.659 carros, comerciais leves (picapes e furgões), caminhões e ônibus no País, segundo dados da federação dos concessionários.