Aeronáutica inscreve para três seleções com provas em Manaus

Seleção visa preparar aluno para a Academia da Força Aérea. Foto: Divulgação/Aeronáutica

Manaus - A Aeronáutica abriu três processos seletivos para o exame de admissão voltados para os Cursos de Formação de Oficiais Aviadores, de Infantaria e de Intendentes da Aeronáutica, com provas e seletivas de concentração, em Manaus. A seleção promovida pelo Departamento de Ensino visa preparar os candidatos para ingresso na Academia da Força Aérea de Pirassununga (AFA), no Estado de São Paulo, em 2018.

Os três editais são referentes ao nível Superior, e tem duração de quatro anos. No total, são 86 vagas, sendo 33 para a Formação de Oficiais Aviadores; 18 para a Formação de Oficiais da Infantaria da Aeronáutica e 35 para a Formação de Oficiais Intendentes. As vagas para Formação de Oficiais da Infantaria Aeronáutica só é válido para candidatos do sexo masculino.

As inscrições devem ser feitas através de um formulário disponível no site da Aeronáutica e ingresso.afaepcar.aer.mil.br/, a partir do dia 21 de março de 2017, até dia 10 de abril de 2017. A taxa de inscrição custa R$ 70. Os matriculados serão submetidos a um Estágio de Adaptação Militar que tem duração de 40 dias.

Confira os editais para os Cursos de Formação de Oficiais Aviadores, de Infantaria e de Intendentes da Aeronáutica

Avaliações

Os candidatos vão passar por várias avaliações, começando por uma prova escrita que está prevista para dia 25 de junho de 2017, depois uma concentração intermediária que será dividida em duas datas para realizar a segunda etapa do processo, dias 4 e 11 de setembro de 2017, onde serão orientados sobre as demais etapas.

Com essa etapa finalizada, os candidatos passarão pela inspeção de saúde e pelo exame de aptidão psicológica, que vai acontecer entre os dias 5 e 22 de setembro de 2017, e a avaliação de condicionamento físico, nos dias 6 a 8 de novembro de 2017.

Para encerrar, acontecerá a concentração final, onde serão validados os documentos, e a habilitação da matrícula no curso de formação, que está previsto para 11 de janeiro de 2018. A matrícula será realizada dia 15 de janeiro de 2017.

Manaus

Além de Manaus, a prova escrita será realizada nas cidades de Belém (PA), Recife(PE), Salvador (BA), Natal (RN), Rio de Janeiro(RJ), Belo Horizonte (MG), Barbacena (MG), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Campo Grande (MS), Pirassununga (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Porto Velho (RO) e Boa Vista (RR).

Manaus também terá concentração nas fases intermediárias, além de Belém (PA), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Canoas (RS) e Brasília (DF). A última fase será na organização de Ensino da AFA em Pirassununga (SP).