Aeronáutica lança editais com 55 vagas e salários de até R$ 7,3 mil

Manaus - A Aeronáutica lançou cinco editais de exame de admissão, que totalizam 55 vagas. Os editais foram publicados na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União (DOU). Os salários variam de R$ 6,6 mil a R$ 7,3 mil. Manaus é um dos locais onde serão feitas as provas.

Os cinco Exames preveem Estágio de Instrução e Adaptação, no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Belo Horizonte, Minas Gerais, durante 17 semanas, aproximadamente.

As inscrições para os Exames estarão abertas entre 20 de fevereiro e 21 de março. As normas, informações e critérios para habilitação à matrícula estão disponíveis no site do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), onde devem ser feitas as inscrições no período informado.

Um dos concursos é o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica do Ano de 2018 (EA CADAR 2018). Há dez vagas para as especialidades cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facil, clínica geral, odontológica, endodontia, odontogeriatria, prótese dentária, periodontia, radiologia odontológica e imaginologia. O estagiário que concluir o CADAR com aproveitamento estará em condições de ser nomeado Primeiro-Tenente Dentista e de integrar o Quadro de Oficiais Dentistas (QODent).

Outra oportunidade é o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Farmacêuticos da Aeronáutica do ano de 2018 (EA CAFAR 2018). Para o Curso de Adaptação de Farmacêuticos, são disponibilizadas quatro vagas nas especialidades farmácia bioquímica e farmácia hospitalar. O estagiário que concluir o CAFAR com aproveitamento deve ser nomeado Primeiro-Tenente Farmacêutico e integrar o Quadro de Oficiais Farmacêuticos (QOFarm).

O Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da Aeronáutica do ano de 2018 (EA EAOAp 2018) oferta 17 vagas, nas áreas de administração, análise de sistemas, ciências contábeis, enfermagem, fisioterapia, pedagogia, psicologia, serviços jurídicos e serviço social. O estagiário que concluir o EAOAP com aproveitamento estará em condições de ser nomeado Primeiro-Tenente do QOAP e de integrar o Quadro de Oficiais de Apoio (QOAP).

Há também oportunidades no Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica do ano de 2018 (EA EAOEAR 2018), com 20 vagas. Estão disponíveis oportunidades nas especialidades engenharia civil, engenharia cartográfica, engenharia de computação, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, engenharia metalúrgica, engenharia química e engenharia de telecomunicações. O estagiário que concluir o EAOEAR com aproveitamento deve ser nomeado Primeiro-Tenente Estagiário do EAOEAR e integrar o Quadro de Oficiais Engenheiros (QOEng).

A instituição também lançou o edital do Exame de Admissão ao Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães da Aeronáutica do ano de 2018 (EA EIAC 2018). São ofertadas quatro vagas, distribuídas entre sacerdote católico apostólico romano e pastor evangélico. O Aspirante a Oficial que concluir o EIAC com aproveitamento estará em condições de ser nomeado Segundo-Tenente Capelão e de integrar o Quadro de Oficiais Capelães (QOCapl).

Os soldos ou salários são de R$ 7.350 para Primeiro-Tenente e de R$ 6.673 para Segundo-Tenente, segundo Tabela dos Soldos dos Militares das Forças Armadas.